Guardavalle M. Auto dopo impatto contro palo s'incendia, scomparso passeggero interventi dei Vvf

GUARDAVALLE MARINA 11 FEB - Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Soverato è intervenuta questa mattina alle ore 11.30 circa sul lungomare del comune di Guardavalle Marina per incendio autovettura.

La vettura interessata dal rogo una Peugeot 206 che, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo ad impattare contro un palo dell'illuminazione pubblica abbattendolo.

A causa del sinistro la vettura si incendiava. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto carabinieri della compagnia di Soverato per gli adempimenti di competenza. Indagini per identificare i passeggeri della vettura che dopo il sinistro abbandonavano la vettura dileguandosi.