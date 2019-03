Guardia giurata trovata morta in casa a Catona di Reggio Calabria

REGGIO CALABRIA 2 MARZO - La Polizia di Stato e' intervenuta la scorsa notte in un'abitazione a Catona di Reggio Calabria e rinvenuto il corpo di una guardia giurata di 43 anni. L'uomo e' stato trovato riverso per terra nella cucina della sua abitazione con una ferita mortale al petto causata da un colpo di pistola. In casa si trovava la moglie, agente di Polizia Penitenziaria, la figlia ed il suocero.

Sul posto e' intervenuto personale delle Volanti, della Squadra Mobile e del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica. E' al vaglio degli inquirenti l'esatta ricostruzione della dinamica dei fatti e non si esclude l'ipotesi del suicidio.

La salma e' stata messa a disposizione dell'Autorita' Giudiziaria in attesa dell'autopsia.