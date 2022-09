I Vvf effettuano un super e tempeativo intervento di un salvataggio bagnante a mare

REGGIO CALABRIA 28 LUG - Alle ore 12.30 alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è giunta una richiesta d’intervento

da parte di un bagnante che, in località sorgente nel comune di Reggio Calabria, ha visto una

persona in acqua in evidente difficoltà e che a causa delle forti correnti non riusciva a ritornare

a riva e veniva trasportata verso nord.

La sala operativa ha allertato il personale del nucleo sommozzatori che in pochi minuti ha

raggiunto il tratto di spiaggia antistante braccio di mare in cui era stata segnalata la persona in

difficoltà.

I sommozzatori da subito hanno notato che le persone trascinate dalle correnti erano

due; a questo punto hanno individuato l’area migliore per entrare in acqua per soccorrerli.

Oramai quasi allo stremo delle forze i due venivano raggiunti a nuoto dai sommozzatori

che dopo averli tratti in salvo sulla battigia provvedevano a prestare un immediato intervento

con tecniche di primo soccorso sanitario in attesa del personale del 118 che è arrivato sul posto

dopo pochi minuti.

“Calmatesi le acque” i Vigili hanno appreso che la persona più giovane, il sig. L. C. di 44

anni, visto il bagnante in difficoltà si era tuffato per soccorrerlo, una volta raggiuntolo era

riuscito a tenerlo a galla ma a causa delle forti correnti non era in grado di riportarlo a riva.

Il personale del 118 ha provveduto a stabilizzare sul posto il Sig. F.M. di 80 anni che

successivamente veniva trasportato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.





