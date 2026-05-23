IC Sala S. Maria Milani-Preti protagonista della Corsa contro la Fame

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Sport, solidarietà e inclusione all’area porto di Catanzaro per una giornata all’insegna dei valori educativi

Grande partecipazione e tanto entusiasmo per la Corsa contro la Fame, l'iniziativa che ha coinvolto gli alunni dell'Istituto Comprensivo Statale CZ Sala S. Maria Milani - Preti di Catanzaro in una giornata dedicata allo sport, alla solidarietà e alla cittadinanza attiva.

L'evento si è svolto presso l'area porto di Catanzaro, dove bambini, ragazzi e famiglie dei diversi plessi dell'istituto hanno condiviso un'importante esperienza educativa attraverso il movimento, il gioco e la collaborazione. La mattinata si è aperta con una partecipata camminata collettiva, seguita da numerose stazioni ludico-motorie e attività animate dalla musica che hanno coinvolto tutti gli studenti in un clima di festa e condivisione. L'iniziativa è stata coordinata dal referente del progetto, il prof. Tommaso Dell'Apa, con la preziosa collaborazione dei docenti di Scienze Motorie. Presenti e vicini all'organizzazione dell'evento la dirigente scolastica prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca, le sue collaboratrici prof.sse Concetta Passafaro e Carmela Aiello, diversi docenti e personale scolastico che hanno sostenuto il percorso educativo promosso dalla scuola.

La Corsa contro la Fame è un progetto internazionale promosso da Azione contro la Fame che coinvolge ogni anno migliaia di scuole italiane. Attraverso attività didattiche e sportive, il programma sensibilizza gli studenti sui temi della fame, della malnutrizione e delle disuguaglianze nel mondo, trasformando l'attività fisica in uno strumento concreto di solidarietà e consapevolezza.

Durante la giornata, gli alunni hanno avuto l'opportunità di sperimentare il valore dello sport come mezzo di inclusione, rispetto e cooperazione. Le attività proposte hanno favorito la partecipazione attiva di tutti, promuovendo stili di vita sani e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità scolastica.

Un ringraziamento alla polizia municipale del Comune di Catanzaro che ha permesso che l'evento si potesse realizzare in sicurezza.

L'iniziativa ha rappresentato un significativo momento di crescita educativa e umana, confermando l'impegno dell'IC Sala S. Maria Milani-Preti nel proporre percorsi formativi capaci di coniugare apprendimento, benessere e sensibilizzazione sociale. Una giornata speciale che ha visto bambini e ragazzi camminare, giocare e divertirsi insieme, portando avanti un messaggio semplice ma fondamentale: attraverso piccoli gesti e l'impegno condiviso è possibile contribuire a costruire un mondo più giusto e solidale.