Il popoloso Rione Borgo si è rifatto il look!

BOVALINO (RC), 24 MAG - In genere si dice che dopo la tempesta esce sempre il sole…e cosi è stato! infatti, subito dopo la pausa forzata di quasi tre mesi imposta dalle Autorità governative e regionali che hanno dovuto prescrivere un rigido lockdown (confinamento in casa) per evitare il diffondersi del “nemico invisibile” chiamato Covid-19, sono ripartite quasi tutte le attività del settore economico-imprenditoriale del paese facendoci respirare, finalmente, un clima di quasi normalità.

A Bovalino (Rc), ricordiamo che prima dello stop si stavano portando avanti i lavori infrastrutturali per la realizzazione di diverse opere che miravano a cambiare radicalmente il volto del paese; cinque i cantieri aperti: sistemazione dei sottoservizi e delle strade con la contestuale eliminazione delle barriere architettoniche del centro urbano (rifacimento marciapiedi e manto stradale); stabilizzazione della scuola elementare del borgo e costruzione della mensa e di un aula didattica; riqualificazione ambientale della zona di Contrada Porticato e costruzione di un parco urbano che prevede: un percorso salute, una piazzetta e un piccolo anfiteatro; realizzazione in contrada Bosco Sant’Ippolito, in un punto nevralgico, di una piazzetta con l’allestimento di barriere a terra per la limitazione della velocità; rifacimento di alcune strade della periferia.

Particolarmente apprezzato dai cittadini del rione Borgo, il rifacimento delle arterie che attraversano il popoloso quartiere. In particolare si tratta di: Vico Garibaldi II°, III° e IV°; via Margherita e via Giordano Bruno. Queste vie, interessate interamente dalla nuova posa dell’asfalto erano ridotte talmente male che risultavano quasi del tutto impraticabili. Il lavoro, che rientra nell’ambito dei “progetti di riqualificazione e sistemazione dei sottoservizi delle strade ed eliminazione delle barriere architettoniche del centro urbano” è stato realizzato dalla ditta appaltatrice nel corso di questa settimana.

Con questo nuovo restyling del rione Borgo, l’intero traffico urbano beneficia di importanti valvole di sfogo che decongestionano il traffico soprattutto in occasione del mercato settimanale e nel periodo estivo che registra un notevole incremento della popolazione. A breve è prevista la partenza dei lavori che riguardano il tratto di strada che va dalla Stazione FS alla fine del rione Sant’Elena, mentre si è in attesa del completamento dei lavori su via Garibaldi, via Tarzia e via Nuova 13 e 14.

(Pasquale Rosaci)