"Il varietà sulla natura umana" Ep OGNIBENE

Il nuovo EP di Ogni bene " Il varietà sulla natura umana, col. 1° Out il 12 giugno per

Il nuovo EP di OGNIBENE in rotazione a partire da venerdì 12 giugno sarà accompagnato dall’uscita del videoclip del singolo "L'amore coi robot", realizzato con pochi mezzi e molto cuore durante i mesi di quarantena. Il brano descrive in maniera satirica una realtà non troppo difficile da immaginare nella quale i rapporti e i sentimenti umani rischiano di diventare sottoprodotti surrogati.

"Il varietà sulla natura umana" è il primo capitolo del nuovo progetto cantautorale di OGNIBENE. Un'EP che in questi tempi di crisi e incertezza, prende e porta via. L'artista tratteggia un quadro vivace che diventa una finestra interiore, dove si esplora la complessità dei rapporti contemporanei e delle emozioni e fragilità umane, con un pizzico di ironia e tanta poeticità.

Le canzoni de "Il varietà sulla natura umana", sono tutte scritte in collaborazione con il paroliere Simone Pozzati, già autore di narrativa e saggistica, la sua ultima pubblicazione è infatti “Il testo e la figura del paroliere. Canzoni come teorie: la falsificabilità e le idee dietro le canzoni”(Arcana edizioni) e verte proprio sul songwriting e sull’importanza dei testi di canzone all’interno della società.

A proposito dell'EP, Ognibene afferma: "Il varietà sulla natura umana" non è altro che un contenitore di racconti. Ci sono personaggi nei quali vediamo riflesso il nostro volto ed anime che ci somigliano. Ogni brano si focalizza su un'emozione e sulle sfumature del nostro essere”.

OGNIBENE, all'anagrafe Davide Ognibene, è un cantautore classe '86 nato e cresciuto nella cittadina emiliana di Modena. Fin da bambino sviluppa una fervida immaginazione e la capacità di romanzare qualsiasi cosa. Inizia a suonare la chitarra a dodici anni scoprendo una predisposizione nella composizione che, unita al suo romanzare, lo porta a sviluppare l'arte della scrittura musicale. Suona e canta per undici anni con i REMIDA, band modenese con la quale realizza tre album, diversi successi radiofonici e quattro tour nazionali. Dopo la lunga esperienza nei REMIDA, OGNIBENE da una svolta alla sua carriera musicale e si scopre cantautore, intraprendendo un nuovo percorso solista sancito nel 2020 dall'uscita del suo progetto d'esordio per l'etichetta indipendente LaPOP, anticipato dal singolo "Cinque anni".





Simone Pozzati è scrittore e autore di canzoni. il suo primo libro "Labbra Blu" (Diamond Editrice 2015), è una raccolta di storie nere, di inusuale follia, che rievocano le dantesche e infernali cantiche. Il drago di Carta (Augh Edizioni 2017) è una favola per bambini volta a far riflettere sul valore dei sogni. Presto diventata spettacolo teatrale. Ha collaborato come autore all'ultimo disco dei Remida "In bianco e nero" (Radiocoop Edizioni). E firmato tra le altre il singolo d’esordio di Ognibene “Cinque anni” classificatosi secondo al Fatti Sentire Festival. Il suo ultimo libro è "Il testo e la figura del paroliere"(Arcana)