Incendio a Catanzaro: Vvf al lavoro per domare le fiamme vicino alle abitazioni

Squadre impegnate contro un vasto incendio di rifiuti e veicoli, nessun danno alle persone riportato

Squadre dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale con supporto di due autobotti per rifornimento idrico sono impegnate su viale Isonzo all'altezza del civico 222 per incendio di grossi quantitavi di rifiuti di vario genere abbandonati in prossimità delle palazzine ATERP.

Il vasto incendio, con fiamme alte, si è propagato sino a lambire le abitazioni poste ai piani terra delle palazzine che riportavano danni agli infissi delle finestre e balconi.

Nell'incendio venivano coinvolte carcasse di autovetture, una baracca in legno abusiva ed un furgone parcheggiato in prossimità dell'area interessata dal rogo.

Numerose le richieste giunte presso la SO115 di Catanzaro anche da cittadini che notavano la grande colonna di fumo nero visibile a km di distanza.

Intervento dei vigili del fuoco ancora in atto per lo spegnimento di ultimi focolai attivi e per le operazioni di bonifica.

Non si registrano danni a persone.