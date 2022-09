Incidenti Stradali a Chiaravalle, Ape si ribalta i Vvf estraggono anziano del mezzo

CHIARAVALLE CENTRALE, 13 AGO - Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Chiaravalle Centrale è intervenuta questa mattina alle ore 11:30 circa sulla SP150 tra i comuni di Cardinale e Simbario per incidente stradale.



Uno il mezzo coinvolto nel sinistro, un Ape Piaggio che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo ribaltandosi sulla sede stradale.



A bordo del mezzo il solo conducente, una persona anziana, che rimaneva incastrata all'interno dell'abitacolo. Intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre il malcapitato che veniva affidata alle cure del personale sanitario del SUEM 118 per le cure del caso è successivo trasporto presso struttura ospedaliera. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di competenza e soccorso stradale per il recupero del mezzo e ripristino della viabilità.

Al termine dell'intervento, stessa squadra veniva inviata dalla SO115 in via Filangeri, nel comune di Chiaravalle Centrale per soccorso a persona.

Una donna, colta da malore era caduta all'interno della propria abitazione. Intervento vigilfuoco è valso ad accedere nell'appartamento e a prestare i primi soccorsi in attesa del personale SUEM 118 che giunto sul posto provvedeva al successivo trasporto presso struttura ospedaliera.