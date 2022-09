Incidenti Stradali. Crotone scontro tra due auto bilancio due feriti. Intervento dei Vvf e Suem118

CROTONE, 18 APR - Oggi alle 13.30 una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Crotone è intervenuta per incidente stradale in via Nazioni Unite a Crotone. All'arrivo sul posto vi erano due auto coinvolte, all'interno solo i conducenti che venivano affidati alle cure dei sanitari del 118.

L'intervento dei vigili del fuoco ha assicurato la messa in sicurezza delle auto che dopo lo scontro perdevano liquido infiammabile. Sul posto per i rilievi del caso anche Polizia e Vigili urbani.

