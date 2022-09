Incidenti stradali: Si, politica renda sicura SS106

CORIGLIANO ROSSANO, 08 GIU - "E' notizia di qualche ora l'ennesima tragedia consumata sulla statale 106 jonica nel comune di Corigliano-Rossano, dove un cittadino straniero di 26 anni è stato investito ed ucciso durante la scorsa notte nei pressi della zona industriale di Sant'Irene.

Tragedie del genere vengono evitate tutti i giorni e a tutte le ore, essendo quel tratto della 106 molto trafficato sia dai mezzi di trasporto che da persone a piedi, soprattutto stranieri, che utilizzano quel percorso o per raggiungere i luoghi di lavoro o per tornare nelle loro abitazioni". Lo afferma il segretario regionale di Sinistra Italiana Angelo Broccolo.

"A volte, però - prosegue - non si può sfuggire al destino ineluttabile, che pone difronte due individui a quell'ora e in quel momento e accade quello che non dovrebbe mai accadere.

La domanda che ci si pone dopo aver appreso una simile notizia è la seguente: si poteva evitare tutto ciò? Si poteva evitare di rovinare l'esistenza di due persone, l'investito e l'investitore? Certo che si poteva evitare!

A tutto c'è rimedio! Del riammodernamento della 106, dell'installazione di un sistema di illuminazione su quella strada se ne parla da anni, ma non c'è mai stata nessuna azione politica nell'affrontare e risolvere tale problematica. Il cantiere del maxi lotto stenta ad avere un inizio e chissà quando l'avrà e così la S.S. 106, che da strada a scorrimento veloce continua ad essere una mulattiera, con tutti i pericoli che ne conseguono.

Pericoli che spesso vengono trascurati da chi utilizza questa arteria come un circuito di formula 1, con gimkane e sorpassi degni del miglior Schumacher. Contro il mancato senso civico della gente poco ci si può fare, ma la politica, che tutto amministra e governa, deve fornire gli strumenti affinché tragedie come quella della notte scorsa non debbano più accadere".

"Sarà compito del prossimo governo regionale - conclude Broccolo - investire nella manutenzione e nella sicurezza delle strade calabresi, a partire dalla 106 jonica, mettendo da parte l'orrendo progetto del ponte sullo stretto, che rappresenta solo un salvadanaio per mafia, imprenditoria collusa e politica malata".