Infiorata del Corpus Domini a Sellia Marina: arte, fede e tradizione si fondono in un tappeto di petali

Tempo di lettura: ~2 min

Sellia Marina, 22 giugno 2025 – Le strade del centro cittadino si preparano a trasformarsi in un meraviglioso tappeto di fiori per l’ottava edizione dell’Infiorata del Corpus Domini, organizzata dalla Parrocchia Ss. Rosario insieme al gruppo Oratorio San Nicola.

A partire dalle ore 19:00, le vie principali di Sellia Marina accoglieranno l’emozione di una tradizione secolare che continua a rinnovarsi con la partecipazione entusiasta dell’intera comunità.

Un’opera d’arte effimera che nasce dalla fede



La realizzazione dell’infiorata è un processo complesso che richiede settimane di lavoro e una grande coordinazione tra volontari, parrocchiani e cittadini di ogni età.

Si parte dalla raccolta dei fiori e dei materiali naturali, si prosegue con la progettazione dei disegni e infine con la loro realizzazione: bozzetti tracciati sul selciato e poi riempiti meticolosamente con petali, foglie, semi e cortecce.

La precisione nel posizionamento dei materiali è essenziale per dare vita a vere e proprie opere d’arte temporanee.

Una tradizione secolare dalle radici profonde



L’infiorata trae origine dal XVII secolo: la prima realizzazione documentata risale al 1625, per opera del maestro fiorista Benedetto Drei, capo della Floreria Vaticana.

Nel tempo, questa pratica si è diffusa in tutta Italia, diventando un momento centrale della festa del Corpus Domini, istituita da Papa Urbano IV nel 1264.

Questa solennità celebra la presenza reale di Cristo nell’Eucaristia, e l’infiorata ne è il simbolo più poetico e visivo, capace di unire spiritualità e bellezza.

Sellia Marina: un modello di comunità e devozione



A Sellia Marina, l’infiorata non è solo un evento religioso, ma anche un’occasione di aggregazione e orgoglio collettivo.

Intere famiglie, bambini, giovani e anziani lavorano fianco a fianco per contribuire alla realizzazione dei tappeti floreali.

Ogni anno, l’evento si arricchisce di creatività e significato, coinvolgendo anche visitatori e turisti attratti dal fascino di una tradizione autentica.

Arte, fede e comunità in un evento unico



La manifestazione rappresenta uno dei momenti più intensi del calendario liturgico e culturale locale.

L’infiorata del Corpus Domini è infatti una sintesi perfetta tra arte effimera e spiritualità duratura, capace di emozionare e lasciare un segno nella memoria collettiva.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera scoprire la bellezza delle tradizioni italiane e vivere l’anima più profonda di una comunità unita nella fede.