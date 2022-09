Influenza: Federfarma, corsi a farmacisti per vaccinare. Cossolo, manca norma che ci autorizzi, in Europa già si fa.

ROMA, 10 SET - I farmacisti sono disponibili a vaccinare contro l'influenza e a tal fine è già stato attivato un corso di formazione a distanza che li abiliti a somministrare il vaccino antinfluenzale nello loro strutture, cui si sono iscritte 4.000 persone.

"Noi siamo disponibili e ci stiamo preparando, ma per poterlo fare serve una norma che ci autorizzi a farlo", precisa il presidente della Federfarma, Marco Cossolo. "C'è un gran numero di persone che si vogliono vaccinare contro l'influenza e noi ci stiamo preparando attraverso questo corso dell'Utifar (Unione tecnica italiana farmacisti 2000), già online con la parte teorica, e con sessioni pratiche che partiranno il 27 settembre", spiega.

Ma ancora non si sa se i farmacisti potranno vaccinare in farmacia, "perchè manca la norma che ci autorizzi a farlo - prosegue - In 14 paesi europei i farmacisti possono vaccinare chi ripete il vaccino, e altri 4 si stanno muovendo in tal senso". Sulle carenze di vaccino antinfluenzale, segnalate dalle farmacie, il ministero della Salute proporrà oggi alla Conferenza Stato-Regioni "una rimodulazione delle quote dei vaccini antinfluenzali acquisiti dalle Regioni, in modo da soddisfare tramite le farmacie anche la richiesta dei cittadini che, pur non rientrando tra i soggetti aventi diritto alla vaccinazione a carico del Ssn, vorranno comunque vaccinarsi".

L'anno scorso circa 830.000 persone si sono vaccinate contro l'influenza pagando il vaccino di tasca propria, conclude Cossolo, "e quest'anno stimiamo che saranno 1,3-1,4 milioni. Confidiamo che oggi la Conferenza Stato Regioni confermi le intenzioni del Ministero, per poi mettersi a lavoro e rapidamente definire le modalità operative per rendere i vaccini disponibili il prima possibile nelle nostre farmacie".