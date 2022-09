Inizia il Festival dell’Istmo a Marcellinara Mercoledì 11 agosto, alle ore 21.30 in Piazza Francesco Scerbo, tavola rotonda: “Istmo, territorio da scoprire”





MARCELLINARA 10 AGO - Inizia la prima edizione del Festival dell’Istmo a Marcellinara, che è rientrato nell’elenco definitivo, da poco ufficializzato, delle iniziative finanziabili dalla Regione Calabria nell’ambito della legge 13/1985.

Mercoledì 11 agosto, alle ore 21.30, in Piazza Francesco Scerbo, si parte con una manifestazione culturale incentrata su una tavola rotonda a tema sulle potenzialità e sulla ricchezza storica, artistica e culturale del territorio dell’Istmo.

All’iniziativa “Istmo, territorio da scoprire: rinasce la prima Italia”, interverrà e modererà i lavori il Sindaco di Marcellinara Vittorio Scerbo. Seguiranno i contributi di Salvatore Mongiardo, fondatore e scolarca della Nuova Scuola Pitagorica, autore di diverse pubblicazioni sulla storia di tutto questo territorio dell’Istmo identificato come la “Prima Italia”, Franco Caccia, sociologo ed Assessore alla programmazione ed al turismo del Comune di Squillace, che è stato il primo ente ad istituire un “Centro studi e ricerche sulla Prima Italia” che ha come presidente onorario proprio il Professor Armin Wolf, teorico dell’incontro tra Ulisse e Nausicaa presso i lavatoi di Marcellinara, Giampaolo Celli dell’azienda Tuttocalabria, che, con sede a Marcellinara, si è imposta, con i suoi sapori “piccanti”, con successo sul mercato nazionale ed internazionale (USA, Canada, Giappone, Australia, Emirati Arabi, solo per citarne alcuni).

Le giornate di iniziative di promozione territoriale vanno ad inserirsi, nel piano di ripresa delle attività sociali e culturali post-pandemia, nel solco della progettualità dell’Amministrazione comunale di turismo integrato, denominata "Marcellinara, punto più stretto d’Italia", che già prevede l’offerta turistica culturale ed enogastronomica locale e a cui si vuole aggiungere anche la sezione sul turismo esperienziale, sfruttando le grandi potenzialità sul fronte del turismo sportivo.

Venerdì 13 agosto, in programma, il trofeo dell’Istmo, corsa su strada, unita a fitwalking e trekking urbano, come nuovo modo di fare turismo dolce per accompagnare i visitatori lontano dai circuiti più conosciuti, mentre sabato 14 agosto il pomeriggio sarà dedicata alla “street art”, con la quale si darà nuova espressione artistica a Marcellinara, Istmo dei Cuori. In serata lo spettacolo musicale “Come Un'Anomalia - Il Concerto”, Omaggio a Fabrizio De Andrè.