“Innoviamo i processi, tuteliamo i diritti” domani a Cosenza il IV Congresso Regionale Uiltec Calabria

Si terrà domani, martedì 10 marzo, nella Sala Nova del Palazzo della Provincia di Cosenza, il IV Congresso Regionale della Uiltec Calabria, l’organizzazione sindacale che riunisce i lavoratori dei settori tessile, energia e chimica.

L’assise, dal titolo emblematico “Innoviamo i processi, tuteliamo i diritti”, porrà al centro del dibattito le profonde trasformazioni tecnologiche e industriali che stanno investendo il mondo del lavoro, con l'obiettivo di declinare l'innovazione non solo come progresso tecnico, ma come strumento di emancipazione e tutela della persona.

I lavori si apriranno alle ore 09:30 con la registrazione dei partecipanti, seguiti alle 10:00 dalla relazione introduttiva di Vincenzo Celi, Segretario Generale Uiltec Calabria.

Il dibattito vedrà il contributo di ospiti istituzionali e delegati, con gli interventi di Mariaelena Senese, Segretaria Generale Uil Calabria e Daniela Piras, Segretaria Generale Uiltec Nazionale.

La giornata terminerà alle ore 13:30 con l'elezione degli organismi statutari.