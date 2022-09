Interventi riparazione impianto riscaldamento. Anche domani, disposta chiusura plesso via Murano

CATANZARO, 13 GEN - Sarà chiuso anche domani, martedì 14 gennaio, il plesso scolastico di via Murano (facente parte dell’istituto comprensivo “Vivaldi”), nel quartiere Lido, per consentire i lavori di riparazione dell’impianto di riscaldamento avviati oggi. Lo ha disposto il Comune con un’apposita ordinanza che ha recepito la segnalazione del settore Gestione del territorio.