Iss, Rna coronavirus in acque scarico Roma e Milano. Brusaferro, nessun rischio per salute uomo, sorveglianza in fase2

ROMA, 22 APR - Uno studio dell'Istituto superiore di sanità ha rilevato la presenza di RNA del SarsCov2 nelle acque di scarico di Roma e Milano. Il ritrovamento "non ha alcun rischio per la salute umana" ma "il risultato rafforza le prospettive di usare il controllo delle acque in fognatura dei centri urbani come strumento per rilevare precocemente la presenza di infezioni nella popolazione. Nella fase 2 la sorveglianza potrà essere utilizzata per monitorare". Il risultato, per il presidente Iss Brusaferro, "potrebbe essere d'aiuto nel controllo della pandemia".