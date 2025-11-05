Spalletti dopo Juventus-Sporting 1-1: “Prestazione da squadra vera, la strada è quella giusta” Video
Il tecnico soddisfatto per il carattere della squadra: “Abbiamo corso, lottato e reagito. La strada è quella giusta”
La Juventus esce con un pareggio per 1-1 contro lo Sporting ma con la sensazione di aver imboccato il cammino giusto. Nella conferenza stampa post partita, Luciano Spalletti ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi, sottolineando il carattere, la disponibilità e la crescita mentale del gruppo.
Una prestazione di carattere e intensità
Spalletti si è detto soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dalla squadra:
“Sono contento della prestazione, abbiamo dimostrato di avere carattere, forza e disponibilità. I ragazzi hanno corso, lottato e mostrato la voglia di vincere le partite. Dobbiamo solo migliorare nella pulizia del gioco sullo stretto, ma se continueremo con questo spirito, vinceremo diverse gare.”
Un pareggio che quindi lascia spazio all’ottimismo, anche per la quantità di occasioni create: 14 tiri verso la porta e solo quattro concessi all’avversario. Numeri che, secondo il tecnico, certificano una crescita tangibile sul piano tattico e mentale.
Scelte tattiche e adattamenti in corsa
Durante la gara si è notata una Juventus più flessibile, con Ildiz impiegato per alcuni minuti da centravanti. Spalletti ha spiegato la scelta con naturalezza:
“Avevo già chiamato due sostituzioni, poi Vlaovic ha accusato un fastidio agli adduttori e per non cambiare ancora ho lasciato dentro Ildiz. È un giocatore che può muoversi in tutto il reparto offensivo, trova da solo la soluzione.”
Il tecnico ha ribadito l’importanza di adattabilità e equilibrio tattico, due principi chiave del suo modo di intendere il calcio.
Giovani e rientri: Miretti e Azic in crescita
Tra le note positive, anche il rientro di Miretti e Azic, giovani che avevano trovato meno spazio nelle ultime settimane.
“Quando si arriva alla Juventus non lo si fa per caso. Miretti lo conosciamo bene, mentre Azic è un calciatore potente, con un piede fantastico e grande precisione. Non è velocissimo di gambe, ma lo è di testa. Sono ragazzi che possono darci tanto nel prosieguo della stagione.”
Una visione che conferma la volontà dell’allenatore di valorizzare i giovani e costruire una rosa lunga e competitiva.
Zegrova e il ruolo ideale
Particolare attenzione anche per Zegrova, apparso in buona condizione fisica e autore di alcune giocate di qualità:
“Lo devo ancora vedere bene, ma credo che la sua posizione ideale sia quella in cui può rientrare sul sinistro. È rapidissimo nello stretto e ha una grande sensibilità di tocco. Mi ha impressionato per la rapidità e la tecnica, è un giocatore che può darci soluzioni importanti.”
Spalletti ha spiegato con ironia anche un momento di nervosismo nel finale, quando si era mostrato contrariato dopo un passaggio sbagliato del kosovaro:
“Mi sono arrabbiato perché aveva messo lunga quella palla. In certe situazioni serve lucidità: abbiamo riconquistato tanti palloni con lotta e pressing, ma ne abbiamo regalati troppi con errori evitabili.”
“Lo stadio ci ha spinti, questa è la strada giusta”
Nelle battute finali, l’allenatore ha voluto ringraziare il pubblico dell’Allianz Stadium:
“Lo stadio era pieno e il comportamento della squadra è stato percepito nella maniera giusta. Il pubblico ha partecipato e questo ci fa ben sperare per il futuro.”
Infine, un piccolo siparietto con i giornalisti: alla domanda “Che cos’è la zeppettina?”, Spalletti ha risposto con un sorriso:
“È quello scavino con cui il giocatore ti fa passare la palla sopra la gamba. Zegrova l’ha fatto un paio di volte, segno della sua tecnica e rapidità.”
Analisi finale
Il pareggio tra Juventus e Sporting lascia la sensazione di una squadra in costruzione ma con basi solide. Il tecnico toscano sembra aver trasmesso ai suoi una nuova mentalità fatta di pressing, intensità e coesione.
Con una media di 14 tiri a partita e una difesa in crescita, la Juventus di Spalletti appare pronta a trasformare queste prestazioni in risultati concreti.
Scritto da Nicola Cundò
