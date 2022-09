Levato: “Segnalate Criticita’ Alla Scuola Media Plesso Corvo”

CATANZARO, 17 SETT - “Ho ricevuto alcune segnalazioni da parte di genitori di alunni che frequentano la scuola media plesso Corvo, in via Calabria, riguardo alle condizioni di criticità di alcune classi in vista dell’inizio dell’anno scolastico”. Lo afferma il consigliere comunale Luigi Levato. “Sulle pareti risulterebbero presenti dei grossi buchi, documentati anche in foto – continua - e anche gli infissi sembrano tutt’altro che idonei ad ospitare, in maniera adeguata, i nostri alunni.



Questi disagi sono stati segnalati anche dalla dirigenza scolastica agli uffici competenti del Comune che, allo stato attuale, non hanno ritenuto necessario intervenire per ripristinare la piena sicurezza dei luoghi. Mi chiedo, dunque, se l’amministrazione abbia davvero la situazione sotto controllo o se ritenga che esistono scuole di serie A e scuole di serie B in città.



Il ritorno in presenza di alunni ed insegnanti impone la massima attenzione e cautela nei loro confronti, e auspico, dunque, che dal rientro in aula si possano superare tutti i disagi garantendo la giusta serenità a tutte le famiglie”.