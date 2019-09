M5s chiude a alleanze alle regionali col PD, 'altre priorità'

ROMA 13 SETTEMBRE - M5s chiude ad alleanze con il Pd alle Regionali. 'Il tema non è all'ordine del giorno. Le priorità sono altre', fanno sapere fonti dei 5S sull'idea lanciata da Franceschini e raccolta da Zingaretti. 'Se governiamo su un programma chiaro l'Italia, perché non provare anche nelle Regioni ad aprire un processo per rinnovare e cambiare?', aveva detto il leader Dem. 'L'alleanza Pd-M5s alle Regionali? La facciano anche in Umbria, li sfido. Non conoscono vergogna', commenta Salvini. Slitta intanto la nomina di viceministri e sottosegretari del Conte-bis. La lista non è pronta. Se ne riparla la prossima settimana.

Fonte immagine (Tgcom24 - Mediaset Play)