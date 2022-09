Mafia: Asse tra clan Catania e Trapani, ordinanza per 28. Indagini, sequestrati 20 mln di beni

CATANIA 20 GEN - Un'alleanza mafiosa tra gruppi di Catania e del Trapanese legati alla cosca Mazzei è al centro dell'inchiesta 'Sciroccco' della Dda etnea che ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 28 indagati: 10 in carcere, cinque agli arresti domiciliari e otto misure interdittiva. Sequestrati beni per 20 milioni di euro.