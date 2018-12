Mafie: Gratteri, fenomeno non si argina a colpi di spillo

NAPOLI, 17 NOVEMBRE -"Non è con colpi di spillo che possiamo arginare il fenomeno mafioso. Occorre avere il potere, la volonta' e la liberta' di creare un sistema giudiziario all'altezza del contrasto alla criminalità altrimenti continueremo a parlarci addosso". Così il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri alla conferenza nazionale "Sicurezza e legalita'" aperta a Napoli e promossa dal Dipartimento Nazionale Antimafia, dalla Regione Campania e dall'Eurispes. Gratteri ha esordito dicendo che "occorre capire perche' in Italia i ladri di polli sono diventate mafie e altrove questo non si e' verificato. Negli ultimi venticinque anni abbiamo visto diminuire il livello etico e culturale nel nostro Paese con conseguenze pericolose"