Meteo weekend: allerta arancione in 11 regioni. Ecco il dettaglio su Nord, Centro, Sud e Isole

Allerta maltempo anche oggi sull'Italia: arancione in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria; gialla in Calabria, Piemonte e Veneto. Prevista nuova acqua alta a Venezia, 125-130 centimetri. Conte intanto annuncia 530 milioni per chi ha subito eventi calamitosi.

Ecco il dettaglio su Nord, Centro, Sud e Isole. Il maltempo non concederà tregua all'Italia nel corso del weekend: tra sabato e domenica ci aspettiamo infatti venti Burrascosi, nubifragi e nevicate sulle nostre montagne. Avremo quindi delle giornate da INCUBO su buona parte dei settori, scopriamo subito dove colpiranno maggiormente i fenomeni.

Come emerge dagli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione dalla giornata di sabato 21 dicembre una vasta area di bassa pressione, in discesa dal nord Atlantico, si avvicinerà pericolosamente all'Italia, dando il via a un ennesimo peggioramento dalle caratteristiche più autunnali che invernali.

In mattinata avremo le ultime precipitazioni su Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto, con neve sulle Alpi centro-orientali oltre i 1200/1300 metri di quota. Da segnalare, proprio nelle prime ore del giorno, un'onda di marea fino a 135 cm nella laguna di Venezia con conseguente acqua alta e disagi su buona parte della città lagunare. Il picco è tuttavia previsto domenica con un'altezza di marea di 145 cm: due giornate molto difficili insomma per la città veneta e per i suoi abitanti.



Il tempo peggiorerà inoltre sulla Sardegna e poi soprattutto sui settori tirrenici, con rischio di nubifragi in particolare su Lazio, Campania e Calabria. Rovesci intensi sono attesi a Roma e a Napoli, dove saranno possibili delle locali grandinate. Successivamente le precipitazioni raggiungeranno il resto delle regioni meridionali.

Domenica 22 ci aspettiamo un secondo vortice, sempre legato alla vasta depressione atlantica. Quella che va prefigurandosi è una giornata festiva davvero pessima, con forte maltempo. Il vortice si approfondirà ulteriormente sprigionando tutta la sua energia e le regioni più a rischio saranno nuovamente quelle tirreniche dove sono previsti precipitazioni molto abbondanti ed insistenti.



Attenzione perché non sono da escludere possibili fenomeni di dissesto idrogeologico come frane e alluvioni, specie su Lazio, Campania e Calabria.

Le piogge interesseranno, seppur in misura più discontinua anche i settori adriatici e la Puglia. Previste nevicate sull'arco alpino a partire dai 1100 metri di quota.



Grande protagonista della giornata sarà sicuramente il vento: nel suo incedere, infatti, il ciclone attiverà burrascose raffiche di Maestrale e Ponente su tutti i settori. Massima attenzione andrà prestata in particolare alla Sardegna e inoltre a grossetano, livornese e poi anche a tutte le coste tirreniche, dove si potranno toccare punte massime fino a 120 km/h.



Non andrà meglio sui settori del medio Adriatico (Abruzzo e Molise) con il vento da Nord Ovest che soffierà ad oltre 90 km/h.

Anche il moto ondoso è previsto di conseguenza in aumento con onde che potranno risultare alte fino a 8 metri (Calabria e Campania) e con mareggiate lungo le coste più esposte.

Notizia segnalata da (iLMeteo)