Maltempo: i Vvf impegnati in tanti comuni per allagamenti. Foto e Video

CATANZARO, 11 SETT - Comando di Catanzaro è impegnato per interventi di allagamenti, prosciugamenti e verifiche danni d'acqua dovuti al maltempo nella zona ionica. Comuni



Ha provocato allagamenti ma nessun danno alle persone il maltempo che, nelle ultime ore, contrassegnate dall'allerta rossa sulla fascia ionica centrosettentrionale della Calabria, si è abbattuto sulla costa ionica catanzarese. Piogge e temporali si sono alternati dalla nottata: 24 gli interventi in corso di espletamento da parte dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Catanzaro per prosciugamenti e verifiche tra i comuni di Soverato e Davoli.



Interessati anche i centri di Badolato, Guardavalle e Borgia. Nella zona sono impegnati gli operatori della sede centrale e dei distaccamenti di Sellia Marina, Soverato, Chiaravalle e i vigili del fuoco volontari di Girifalco e Taverna. Altre 20 richieste in coda. Il comando di Reggio Calabria sta collaborando sinergicamente nell'area di Badolato con personale del distaccamento di Monasterace. Nell'attività di soccorso impegnati circa 50 unità con 8 automezzi, motopompe ed idrovore.



L'allerta da codice rosso permarrà fino alla mezzanotte. I comuni di Catanzaro e Crotone hanno attivato i comitati operativi per coordinare le attività. A Crotone, in prefettura, si sono tenute riunioni del Centro coordinamento con la partecipazione delle forze dell'ordine e degli enti interessati. Al momento non sono segnalate particolari criticità.

In aggiornamento

24 interventi in corso di espletamento sulla costa jonica concentrati tra i comuni di Soverato e Davoli