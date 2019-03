Maltempo: tratto A2 chiuso per forte vento in Calabria

COSENZA, 12 MARZO - Il tratto tra Sibari e Morano Calabro (Cosenza) dell'autostrada A2 del Mediterraneo è al momento chiuso in entrambe le direzioni, nei pressi dello svincolo di Frascineto, a causa del forte vento che ha causato il ribaltamento di due mezzi pesanti senza er fortuna gravi conseguenze.



Sul posto ci sono gli uomini della Polizia stradale, l'Anas e i Vigili del Fuoco di Castrovillari e Rende, con un'autogru. Uno degli autisti ha riportato delle ferite lievi ed e' stato portato nell'ospedale di Castrovillari. Al momento i veicoli leggeri in transito sulla carreggiata nord vengono deviati allo svincolo di Frascineto e rientrano allo svincolo di Morano Calabro, attraverso il percorso alternativo della ex SS 19. Il transito - comunica l'Anas - e' sconsigliato, invece, ai mezzi telonati, furgonati e caravan, in entrambe le direzioni tra gli svincoli di Sibari e Lagonegro dal km 210,175 e il km 127,500 in provincia di Cosenza.

Aggiornamento ore 13;22

L'A2-Autostrada del Mediterraneo e' stata riaperta al traffico, in direzione nord, tra gli svincoli di Frascineto e Morano Calabro. "Si sono infatti concluse - comunica l'Anas - le operazioni di recupero dei mezzi pesanti ribaltati questa mattina a causa del forte vento. Permane il divieto di transito ai soli veicoli telonati, furgonati e caravan in direzione nord tra gli svincoli di Sibari e Lagonegro. E' sconsigliato il transito in direzione sud"