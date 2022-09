Lamezia Terme. Maltrattamenti in famiglia: la Polizia esegue misura di sicurezza

LAMEZIA TERME 18 FEB - In data odierna è stata data esecuzione ad una Misura di Sicurezza provvisoria della Libertà Vigilata nei confronti di Tommaso (nome di fantasia) di anni 52 in quanto ritenuto responsabile del reato di Maltrattamenti in Famiglia aggravata nei confronti della moglie anche in presenza dei figli minori.



Le indagini sono scaturite dalla volontà della donna di denunciare i comportamenti sempre più aggressivi del marito. La querela sparta nei confronti dell’uomo ha permesso agli investigatori del Commissariato di Lamezia Terme di accertare le reiterate condotte vessatorie e violente poste in essere dal marito nei confronti della moglie la quale, peraltro, decideva nel frattempo di rimettere la querela sporta.



Nel corso delle indagini è stata acquisita, inoltre, certificazione medica dell’uomo con diagnosi di “disturbo ossessivo con idee di gelosia”. Accertata, quindi, una condizione di instabilità psichica ed in assenza di un adeguato trattamento ostacolato dallo stesso indagato che rifiuta le cure mediche, il Sost. Proc. Della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme, Dott. FALCONE Giuseppe, ha richiesto la misura di sicurezza provvisoria, che veniva accolta dal GIP presso il Tribunale di Lamezia Terme, Dott.ssa PRIGNANI Rossella.