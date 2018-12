Manovra: arriva il catasto della frutta

ROMA, 2 DICEMBRE - Arriva il catasto per la frutta. Lo prevede un emendamento alla manovra depositato dai relatori in commissione Bilancio della Camera che ha l'obiettivo di "contribuire alla competitivita' e lo sviluppo del settore ortofrutticolo nazionale" e di "ridurre i rischi di volatilita' dei prezzi". Per il Catasto delle produzioni frutticole nazionali vengono stanziati 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 attraverso una ricognizione a livello aziendale delle superfici frutticole. I criteri per la realizzazione del Catasto saranno fissati con un successivo decreto non regolamentare del ministero delle Politiche agricole.