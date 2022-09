AMC. Margiotta replica a Cardamone

Margiotta replica a Cardamone. Nessuna forzatura daparte dell'Amc

CATANZARO 20 FEB - “Nessunasoluzione proposta in maniera arbitraria o forzatura da partedell'Amc”: l'amministratore unico dell'azienda municipalizzata chegestisce la mobilità pubblica, Giorgio Margiotta, tiene a fareun'importante precisazione dopo la nota stampa diramatadall'assessore alla Cultura, nonché coordinatore cittadino di ForzaItalia Catanzaro, Ivan Cardamone.

“Mimeraviglia –afferma Margiotta - che un componente della giunta comunale, per dipiù esperto come Ivan Cardamone, non sia al corrente del fatto cheogni programma relativo all’Amc debba e viene concertato con ilsindaco Sergio Abramo, anche nella sua qualità di assessore allePartecipate. Il primo cittadino, inoltre, sulle stesse tematiche, hasempre coinvolto i sindacati e i capigruppo consiliari proprio perchéle scelte venissero condivise, nella maniera più ampia possibile,dalle parti sociali e dalla politica. Convergenze e concertazionesono le linee guida dell’azione del management aziendale edell’amministrazione comunale.”

“D’intesacon il sindaco – aggiunge l'amministratore unico - che ha sempreseguito da vicino la situazione ed è sempre stato uno stimolocostante perché si trovasse una soluzione, è stata individuata unavia d’uscita, anche se parziale, che verrà presentata dallo stessosindaco prossimamente. Nessuna scelta furba, quindi, o volontà dicreare canali privilegiati ma sarà il primo cittadino ad illustratela possibile linea d'azione.”