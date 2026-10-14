Massimo Garavaglia sfida Matteo Salvini per la segreteria della Lega

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La corsa alla segreteria della Lega si accende a sorpresa. Il senatore ed ex ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha annunciato la sua candidatura per guidare il Carroccio, sfidando apertamente l'attuale leader Matteo Salvini in vista del congresso federale in programma il 24 e 25 ottobre.

Una sfida interna senza precedenti

La decisione di Garavaglia rappresenta una novità significativa nel panorama politico italiano, poiché rompe l'unità che finora aveva caratterizzato la leadership di Salvini. Per la prima volta, un esponente di primo piano del partito contesta la linea del segretario uscente, aprendo una competizione congressuale che si preannuncia serrata.

Garavaglia, che ha ricoperto il ruolo di ministro del Turismo nel governo Draghi, ha deciso di scendere in campo con una proposta politica alternativa, puntando a ridefinire l'identità del partito.

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Non siamo un partito di estrema destra

Nel suo intervento di annuncio, il senatore ha voluto chiarire la sua visione del partito: Non siamo un partito di estrema destra: siamo federalisti e il partito dei territori . Una dichiarazione che suona come una critica implicita alla direzione impressa da Salvini negli ultimi anni, spesso accusato di aver spostato il baricentro del Carroccio verso posizioni più radicali e nazionaliste.

Garavaglia rivendica invece un ritorno alle radici federaliste e autonomiste della Lega, con un'attenzione particolare alle istanze locali e ai bisogni dei territori, temi che storicamente hanno caratterizzato l'identità del partito nel Nord Italia.

Le prospettive del congresso

Il congresso del 24 e 25 ottobre si configura quindi come un momento cruciale per il futuro della Lega. Da un lato, Salvini punterà a confermare la sua leadership e la linea politica finora seguita; dall'altro, Garavaglia cercherà di raccogliere consensi tra quei militanti e dirigenti che auspicano un cambiamento di rotta.

La sfida si annuncia come un test importante non solo per il partito, ma per l'intero centrodestra, in un momento in cui le alleanze e gli equilibri politici sono in continua evoluzione. L'esito del congresso potrebbe avere ripercussioni significative sugli scenari futuri della politica italiana.