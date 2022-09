Mattarella: al 168mo del Corpo, abnegazione Polizia durante emergenza coronavirus

Messaggio Colle per 168mo del Corpo, garanzia contrasto crimine

ROMA, 10 APR - "Nella ricorrenza del 168mo anniversario della nascita del corpo, rivolgo il mio pensiero alle donne e agli uomini della polizia dl stato che ogni giorno operano a tutela della sicurezza, della legalità e della libertà delle persone". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato per l'occasione. "L'attuale situazione dl emergenza sanitaria ha determinato un impegno straordinario delle forze dl polizia, chiamate a vigilare sull'osservanza delle misure dl contenimento del contagio da coronavirus, ma anche a concorrere alle necessarie attività dl sostegno, comunicazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini.



La vocazione alla prossimità e all'impegno sociale, che rientra nel patrimonio professionale dell'amministrazione della pubblica sicurezza, consente dl cogliere tempestivamente i bisogni delle persone offrendo loro risposte costruttive e coerenti con i valori costituzionali, anche attraverso i singoli gesti dl attenzione, che donne e uomini della polizia di stato compiono verso persone, rafforzati dall'emergenza che impone solidarietà e unità dl intenti". "Nell'esprimere a tutti gli operatori della polizia di Stato il ringraziamento dell'intero paese per la preziosa opera svolta - con generosità e abnegazione - in questo difficile frangente, desidero in particolare indirizzare un augurio dl pronto ristabilimento a coloro che hanno contratto il virus e al loro familiari".



"Allo stesso modo - prosegue il Capo dello Stato - rivolgo il mio ringraziamento a quanti mantengono alta l'attenzione per garantire la sicurezza delle comunità rispetto alle minacce criminali che, nell'attuale fase di fragilità economica e sociale, potrebbero ostacolare le prospettive dl ripresa del paese. Vanno contrastati con il massimo rigore gli odiosi fenomeni dell'usura, delle truffe agli anziani e ai soggetti più deboli, dell'accaparramento dl risorse, dello sfruttamento del lavoro, così come, su più ampia scala, gli illeciti interessi della criminalità organizzata che attentano alla libertà d'impresa e alla legalità delle attività economiche".



"In un mondo sempre più interconnesso, la dimensione globale delle minacce è ben nota alla polizia dl stato, impegnata a contrastare la complessità di fenomeni e organizzazioni criminali transnazionali. Terrorismo, mafie, crimini cibernetici, traffici dl esseri umani, droghe e armi, riciclaggio dl proventi illeciti sono nemici contro i quali sono in atto proficue forme dl collaborazione interna e internazionale, anche con l'uso dl avanzate metodologie d'indagine.



L'impegno costante contro ogni forma dl criminalità si integra con il compito dl garantire la dimensione sociale della sicurezza, condizione necessaria per la serenità della convivenza e la qualità delle relazioni fra gli individui, nonché fra essi e le istituzioni democratiche. la difesa dei diritti e delle libertà delle persone si rafforza nel dialogo con le espressioni rappresentative delle comunità e nella costante integrazione fra gli apparati dello stato e le polizie locali, secondo consolidati indirizzi dl coordinamento. Nel commosso ricordo dl quanti hanno sacrificato la loro vita nell'assolvimento del dovere, rinnovo a tutti gli appartenenti alla polizia di Stato e al loro cari che ne condividono l'impegno e le preoccupazioni i miei sentimenti di vicinanza e riconoscenza" conclude Mattarella.