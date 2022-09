Mes: Zampa, M5s saprà ascoltare le ragioni di Speranza. Sottosegretaria, fondi sono assolutamente necessari.

ROMA, 29 SET - I fondi del Mes "sono assolutamente necessari per la Sanità. Abbiamo anche già chiaro dove andranno impiegati. Sono convinta che questo risultato sarà raggiunto nonostante le difficoltà del confronto. C'è tempo fino al 31 dicembre".

È quanto ha detto la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa intervenendo alla trasmissione TV Agorà su RaiTre. "Credo che il Movimento 5 Stelle saprà ascoltare le ragioni che verranno illustrate dal ministro Speranza, che questa mattina tra l'altro sarà al Senato in commissione e credo tra le altre cose sarà affrontato anche in quel contesto il tema del Mes - aggiunge - mi auguro e spero che anche da parte del viceministro Sileri ci sia l'impegno a spiegare bene perché abbiamo bisogno di quelle risorse, che sono più che importanti".

"Sono molto stupita - afferma- che per ragioni politiche di parte e di pura propaganda ideologica si ignori un vero bisogno del Paese". "Il Mes - prosegue la sottosegretaria alla Salute - è un'occasione unica per sistemare e riformare la Sanità, non soltanto in ragione del Covid. Avremmo avuto bisogno di rafforzarla anche prima del Covid, ma nel 'dopo' sarebbe estremamente colpevole non farlo.

Abbiamo visto tutto quello che non funziona, oggi sappiamo bene ciò che non ha funzionato e sappiamo anche che la Sanità deve superare alcuni problemi gravissimi, come le disuguaglianze territoriali e quelle che sono dentro allo stesso territorio".

Tra le priorità sottolineate da Zampa, quelle della "medicina del territorio, dell'innovazione, delle case della salute" ma anche "della ricerca". La sottosegretaria alla Salute infine sottolinea: "Abbiamo bisogno di avere un grande, straordinario investimento che permetta al Servizio sanitario nazionale un salto di qualità gigantesco".