Meteo. Afa estiva: dall'onda di forti temporali all'anticiclone africano inarrestabile. I dettagli

Meteo "Afa estiva: dall'onda di forti temporali all'anticiclone africano inarrestabile"

Dai forti temporali a un super anticiclone africano, più forte di quello che abbiamo "incontrato" qualche settimana, nel cuore del mese di Giugno. E' proprio questo che accadrà nei prossimi giorni, l'ultimo aggiornamento lo ha ulteriormente confermato.

Nonostante siamo già entrati nel mese di Luglio, finora l'alta pressione africana è riuscita solo una volta ad avvolgere il nostro Paese, una sostanziale differenza rispetto a quanto eravamo abituati nelle ultime stagioni estive. Insomma, le correnti nordatlantiche sono quasi sempre riuscite a tenere a freno i bollenti spiriti dell'anticiclone sub-sahariano.

Tuttavia, nei prossimi giorni ci sarà una netta inversione di tendenza. Sole e tanto caldo, forse anche troppo!

Ma andiamo per gradi e vediamo come evolverà la situazione.

Fino ad oltre metà settimana il Nord dovrà ancora fare i conti con un'importante ingerenza temporalesca. Mercoledì 5 sulle regioni settentrionali transiterà l'ennesimo veloce fronte temporalesco, specie tra il tardo pomeriggio, la serata e la successiva nottata, con movimento da Ovest verso Est.

Osservate poi, a titolo di esempio, la mappa qui sotto, riferita alla giornata di Giovedì 6 Luglio: i temporali, nella fattispecie, si manifesteranno in mattinata, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Nel pomeriggio, come spesso è avvenuto anche in questi ultimi giorni, avremo ulteriori note d'instabilità, seppur limitatamente alle regioni alpine, prealpine e solo localmente sulla dorsale appenninica del centro. Nelle zone colorate in blu si potranno cumulare fino a 4 0mm di pioggia, l'equivalente a 40 litri per metro quadrato.

Nel contempo, l'anticiclone africano comincerà ad avvolgere le due Isole Maggiori e parte del versante tirrenico. Qui Giovedì si registrerà già un bel balzo verso l'alto delle temperature, il tutto accompagnato da un contesto meteo quasi totalmente stabile.

Sarà però da Venerdì 7 Luglio che l'alta pressione africana ci farà chiaramente capire le sue serie intenzioni, spostando il suo cuore pulsante ulteriormente verso il mare nostrum, preludio ad un weekend destinato a trascorrere sotto il segno del solleone per tutti e con temperature che potrebbero addirittura schizzare oltre i 40°C sulla Sardegna e risultare di poco inferiori sul resto del Paese.

A conti fatti, dunque, ci sono buone notizie per gli amanti del grande caldo, non così dolci invece per chi mal sopporta le temperature elevate. Va detto che soprattutto nel weekend la calura si farà piuttosto pesante, sia di giorno, sia di notte, visto che aumenterà esponenzialmente il tasso di umidità e, di conseguenza, l'afa. (iLMeteo)





