Meteo: Allerta Arancione. Nevicate in pianura e nubifragi. Ecco l’evoluzione

Sull'Italia è in azione un vortice ciclonico che sta portando maltempo su alcune regioni con piogge già in atto ma soprattutto nevicate fino in pianura. Vediamo meglio nel dettaglio la situazione e come evolverà il quadro meteorologico nelle prossime ore.

Al momento sotto osservazione sono le regioni del Nordovest e alcuni tratti del Triveneto. Nevicate fino in pianura sono infatti segnalate sulla Lombardia, sul basso Piemonte, su ovest Emilia, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia. Ma la neve cade a tratti copiosa sui comparti appenninici liguri e tosco-emiliani fin quasi in valle. Laddove non cade la neve, troviamo ovviamente la pioggia come sul resto del Nord e sui comparti più settentrionali della Toscana. Situazione più tranquilla invece sul resto del Paese nonostante la presenza di nubi sparse e qualche piovasco sulla Campania e la Puglia.

Nel corso della mattinata insisteranno ancora nevicate in pianura su Lombardia come a Milano, Varese, Cremona e poi su Emilia occidentale e localmente su alcune aree pianeggianti del Triveneto come nel vicentino, nelle zone zone intorno a Pordenone, Udine e Gorizia. in seguito il tempo inizierà severamente a peggiorare anche al Centro ed in seguito anche su alcuni angoli del Sud. Nel pomeriggio infatti, mentre si avvertiranno i primi segnali di miglioramento al Nord ad iniziare da ovest, forti piogge e temporali colpiranno gran parte delle regioni del Centro in particolare il sud della Toscana, l'Umbria, le Marche e il Lazio con possibili forti rovesci e nubifragi. Precipitazioni nevose intense inoltre sono attese sui rilievi appenninici a quote mediamente comprese tra i 900-1000m.

Il maltempo si sposterà poi ulteriormente verso Sud in serata colpendo specialmente la Campania, la Puglia garganica e rimanendo comunque ancora attivo al Centro segnatamente sul comparto tirrenico. Ulteriore miglioramento invece al Nord.

Vi segnaliamo inoltre che sulla base dei fenomeni in atto e previsti il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di lunedì 28 dicembre, un'allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna e sul Gargano in Puglia, allerta gialla su parte di Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, sull’intero territorio di Marche, Umbria, Abruzzo e Molise, su parte del Lazio e della Puglia. (iLMeteo)

In aggiornamento