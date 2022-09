Meteo: Blitz di piogge su molte regioni poi assaggio di primavera. L'evoluzione con previsioni

Nelle prossime ore un vortice di bassa pressione provocherà ancora piogge ostinate su molte regioni del Paese. Vediamo dunque più nel dettaglio come evolverà il quadro meteorologico fino a questa sera.



Già dalla prima parte del mattino molte regioni saranno sotto un spesso tappeto di nubi a tratti anche consistenti che potranno dar luogo a piogge sparse su alcuni tratti del Nordovest e lungo il versante tirrenico specie sui litorali della Toscana, nel sud del Lazio fino alla Campania, Calabria e Sicilia. Più asciutto invece il tempo altrove.



Col passare delle ore il vortice di bassa pressione muoverà il suo centro motore dal medio tirreno verso sud. La pioggia si farà più decisa sul Levante ligure, la Toscana, le Marche e su tutto il comparto tirrenico e dunque dalla Sardegna, al Lazio e a scendere su Campania, Calabria e alcuni tratti della Sicilia. Meglio andranno le cose sul resto del Sud e del Centro.



Nel corso del pomeriggio e della sera il quadro meteorologico non farà registrare grossi scossoni. Tempo ancora relativamente asciutto al Nord salvo per qualche piovasco in Emilia-Romagna e moderate nevicate sui rilievi alpini occidentali di confine. Piogge più insistenti invece continueranno a bagnare le medesime regioni soprattutto il comparto tirrenico con piogge anche sotto forma di rovescio sull'area del basso Tirreno in particolare tra la Campania e il nord della Calabria.



Solo nel corso della notte la situazione andrà migliorando al Centro mentre sull'area più meridionale tirrenica insisteranno precipitazioni sparse, preludio questo ad un martedì contrassegnato da un atmosfera ancora un po' agitata.



Le Previsioni

La nuova settimana inizierà con un lunedì contrassegnato dalle ultime piogge, in attesa dei primi segnali di Primavera, ma che non riusciranno a conquistare tutto il Paese.

Andiamo con ordine e vediamo cosa ci riservano le previsioni per i prossimi giorni.

Come già anticipato, il mese di febbraio si aprirà all'insegna del tempo ancora incerto.



Lunedì 1 infatti, per altro in un contesto caratterizzato da tante nubi sull'Italia, ci attendiamo le ultime piogge su Toscana, Sardegna e anche qualche residuo temporale sul comparto del basso Tirreno e dunque su Campania, Calabria e la Sicilia.



Da segnalare inoltre la comparsa di qualche fitta nebbia su alcuni tratti della Val Padana e nelle vallate più interne del Centro.



Martedì 2 la pressione comincerà lentamente ad aumentare nonostante il tempo farà registrare residui capricci all'estremo Sud dove si avranno ancora deboli piovaschi. Meglio andranno le cose altrove anche se i cieli non riusciranno a mantenersi puliti a causa della presenza di nubi sparse e di qualche noioso banco di nebbia che avvolgerà le pianure del Nord e le valli del Centro.



Da Mercoledì 3 un'area di alta pressione di matrice sub-tropicale inizierà a muovere il suo baricentro verso il bacino del Mediterraneo. Così facendo si attiveranno miti correnti in risalita dal nord Africa i cui effetti si avvertiranno particolarmente nei giorni successivi e soprattutto al Sud e su parte del Centro.



Nel contempo però, un debole flusso più umido di origine atlantica riuscirà a lambire il Nord e alcuni angoli del comparto tirrenico centrale dove proprio Mercoledì registreremo una maggior presenza di nubi e anche qualche piovasco sparso specie sulla Liguria e sul resto del Nord. Il Sud e il lato adriatico centrale invece, godranno di un contesto meteo-climatico assai gradevole.



Questo scenario si andrà ulteriormente confermando nei giorni seguenti quando l'alta pressione sub tropicale continuerà a dispensare temperature fuori stagione al Sud e su molte aree del Centro (previsti picchi di 17-22°C), mentre il Nord continuerà a rimanere ai margini di questo assaggio di Primavera con un contesto spesso più grigio, a tratti nebbioso sulle pianure e nelle valli, il tutto condito poi da un clima sicuramente meno mite rispetto al resto del Paese. (iLMeteo)

In aggiornamento