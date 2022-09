Meteo: Ancora piogge e temporali poi sole. L’evoluzione

La nuova settimana si aprirà subito con l'ennesima raffica di piogge e temporali anche se all'orizzonte qualcosa sta per cambiare.

L'attuale circolazione generale vede ancora un'alta pressione troppo sbilanciata verso il nord del nostro continente con un conseguente e reiterato afflusso d'aria fredda verso l'Italia, fonte di energia per una circolazione ciclonica ormai presente da giorni in sede mediterranea. Questa configurazione barica ci accompagnerà ancora per alcuni giorni quando il tempo continuerà a rimanere instabile e con temperature sempre sotto tono per il periodo.

Ci sono tuttavia segnali positivi sul fronte meteo-climatico in quanto superata la metà della settimana le cose potrebbero finalmente cambiare.

Vediamo dunque più nel dettaglio come evolverà il meteo nei prossimi giorni.

Fermo restando quanto già anticipato in precedenza, ecco infatti che lunedì 19 molte regioni del nostro Paese si troveranno sotto un cielo spesso grigio foriero di piogge sparse anche sotto forma di rovescio. A rischio soprattutto gran parte del Sud, le aree interne del Centro specie i comparti appenninici ed alcuni tratti del Nord segnatamente i rilievi alpini centro-orientali. Su queste zone ombrelli rigorosamente a portata di mano. Sul resto del Paese invece il brutto tempo sarà meno minaccioso e si potrà godere di un'atmosfera più asciutta seppur in un contesto termico sempre relativamente fresco per la stagione.

Martedì 20 sarà una giornata relativamente più tranquilla anche se non mancheranno i soliti ed improvvisi rovesci temporaleschi sui rilievi del versante adriatico del Centro, su alcune zone pianeggianti delle Marche e sui rilievi del Triveneto. Altrove godremo di maggiori schiarite e con temperature sempre in lieve ripresa al Nord ma comunque sempre leggermente fresche per il periodo.

Nemmeno nelle successive 48 ore si potrà sperare in qualche cambiamento degno di nota sul fronte meteorologico. Anzi, tra mercoledì 21 e giovedì 22 molte regioni del Paese dovranno fare i conti con il transito di una perturbazione atlantica che porterà un generale ed ulteriore peggioramento al Centro-Nord con il ritorno delle piogge, dei forti temporali ed anche nevicate sui rilievi alpini ed appenninici a quote mediamente comprese tra i 1500/1600m. Nel corso di giovedì il brutto tempo si stenderà poi al Sud e nel contempo, specie tra il pomeriggio e la sera, si avvertiranno i primi segnali di un miglioramento a partire dalle regioni settentrionali.

Sarà probabilmente questo il segnale dell'arrivo di una parentesi meteo-climatica più dolce e maggiormente stabile che inizierà ad avvolgere il Nord e molte aree del Centro da Venerdì 23 quando nubi e piogge insisteranno al Sud e marginalmente sul comparto tirrenico centrale.

Nel corso del successivo weekend, un'area di alta pressione cercherà poi di guadagnare strada verso il nostro Paese con l'intento di portare una maggior stabilità atmosferica e anche un deciso aumento delle temperature. Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento