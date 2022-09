Meteo: Blitz temporalesco, poi caldo africano da record. Ecco dove con le previsioni

Pare ormai certo come la nuova settimana sarà caratterizzata da un forte dinamismo sul fronte meteorologico. Passeremo infatti dall'ennesimo blitz temporalesco con calo termico, al ritorno in grande stile del caldo che su alcuni angoli del Paese potrebbe risultare addirittura da record.

Vediamo più nel dettaglio cosa ci propongono le previsioni.

Nonostante da oggi lunedì 17 la presenza dell'alta pressione africana continuerà a dispensare caldo bel tempo anche se nel corso del pomeriggio l'ingresso di aria più fresca in quota, provocherà qualche isolato temporale di calore su Alpi e Prealpi in locale sconfinamento fino ad alcuni tratti della Val Padana occidentale, in Liguria in movimento rapido verso il Nordest. Sul resto del Paese, come già anticipato, sole e caldo a tratti anche afoso, saranno i protagonisti indiscussi.



Nelle successiva 24 ore, e dunque nella giornata di Martedì 18, si risentiranno ancora gli effetti del passaggio delle correnti instabili che manterranno ancora un po' attivo il blitz temporalesco, in particolare durante le ore pomeridiane su rilievi Lombardi, Veneti, sul Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e sempre con possibili sconfinamenti verso i comparti pianeggianti in spostamento verso l'Appennino tosco-emiliano e le coste marchigiane. Altrove sempre tempo stabile e soleggiato con valori termici oltre le medie di questo periodo. Calano le temperature invece al Nord e su alcuni tratti del Centro.

Arriviamo così verso metà settimana quando da Mercoledì 19 l'alta pressione tornerà protagonista ripristinando condizioni di totale stabilità. In seguito l'anticiclone si farà via via sempre più forte e tra giovedì 20 e venerdì 21 il sole continuerà a splendere su tutta l'Italia regalando condizioni meteo pienamente estive e calde: Si prepara dunque un'altra ondata di caldo africano con temperature fino a 36-37°C al Centro Sud e in Val padana con picchi anche da record per la seconda metà di Agosto. Una situazione che ci accompagnerà per tutto il fine settimana anche se Domenica 23 potrebbero ripresentarsi alcuni temporali. Ma di questo ce ne occuperemo più avanti. (iLMeteo)