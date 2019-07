Meteo Ciclone freddo al ritorno del Caldo Africano. Ecco cosa accadrà fino al Weekend

È appena iniziata un Settimana altalenante dal punto di vista meteo, passeremo infatti da un Ciclone freddo e carico di temporali al ritorno del Caldo Africano. Scopriamo subito tutti i dettagli per capire cosa succederà fino al prossimo weekend.

Partendo dalla giornata di Martedì 16 il vortice ciclonico porterà un'ondata di Maltempo sulle regioni del Sud, con rovesci temporaleschi, talvolta molto forti, tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sul resto dell'Italia prevalenza di sole anche se soffieranno intensi venti Maestrale sul mar Tirreno e di Bora sul mar Adriatico.

Mercoledì 17 ci aspettiamo la prima Svolta con la rimonta dell'alta pressione, di conseguenza avremo tanto sole da Nord a Sud con temperature in generale aumento che si attesteranno sui classici valori di queste settimane estive.

Nel corso di Giovedì 18 invece un debole calo della pressione e il contemporaneo ingresso di correnti più instabili in quota favorirà la formazione di temporali sulle Alpi ed in locale discesa sulla pianura padana specie su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Bel tempo invece sul resto dei settori.

Venerdì 19 infine e per tutto il Weekend ci aspettiamo il decisivo ritorno dell'anticiclone africano che riporterà condizioni meteorologiche prettamente estive su tutto il Paese. Avremo infatti prevalenza di sole ovunque con valori termici termici diffusamente oltre i 30°C. Una buonissima notizia per i tanti che sono in vacanza o che vogliono organizzare una gita fuori porta.

Notizia segnalata da (iLMeteo)