Meteo: da quasi autunno a quasi inverno! arriva il gelo, ecco l’evoluzione

Nel corso della settimana il quadro meteorologico continuerà a mantenersi piuttosto dinamico e, anzi, passando da un clima quasi d'autunno a una sorta d'inverno che tornerà a proporci delle pericolose gelate, decisamente fuori stagione.

Ma cosa sta succedendo? La principale responsabilità di questa situazione è la totale assenza di un solido anticiclone che sia in grado di garantire una stabilità atmosferica e un contesto termico che si aspetterebbe in questo periodo dell'anno. E' vero che la primavera è tradizionalmente caratterizzata da alti e bassi, ma quest'anno pare si stia particolarmente prendendo gioco del calendario. E non ha intenzione di fermarsi qui. Infatti, dopo le piogge sicuramente più novembrine che primaverili che stanno caratterizzando questo inizio di settimana, anche nei prossimi giorni avremo condizioni meteorologiche tutt'altro che tranquille.



Anche se nelle giornata di mercoledì 14 e giovedì 15 il contesto atmosferico risulterà più asciutto, saranno le temperature a vanificare i nostri sogni di un ritorno ai primi caldi di stagione. Basti pensare che al Nord e su alcuni tratti interni del Centro, ci attendono altre notti da brividi, come quelle che abbiamo vissuto nella scorsa settimana, con le temperature minime che potranno nuovamente toccare valori prossimi allo zero, elevando così il rischio delle tanto temute gelate tardive, davvero nefaste soprattutto per l'agricoltura. Una brutta tegola dunque per le coltivazioni, ormai in fase di piena attività dopo il letargo invernale.

Ma cosa accadrà concretamente da qui fino al prossimo weekend?

Tra mercoledì e giovedì un timido aumento della pressione porterà sì maggiori sprazzi di sole sul nostro Paese, fatta eccezione per i rilievi alpini e per le estreme regioni meridionali, dove il quadro meteorologico manterrà un aspetto ancora cupo, ma non sarà certo sufficiente a risvegliare sogni estivi. , mentre sull'isola servirà purtroppo un ombrello.



Se i termometri riusciranno leggermente ad addolcirsi durante le ore diurne, resteranno comunque sotto media e durante la notte farà decisamente freddo, con alto rischio di gelate fino in pianura, specialmente al Nord e sui settori più interni del Centro. Sul comparto alpino potrà addirittura verificarsi ancora qualche nevicata, sempre a quote basse.



Sul finire della settimana poi, nuove insidie si affacceranno all'orizzonte. Già dalla vigilia del weekend un rinnovato afflusso di aria fredda dai quadranti nord-orientali causerà un ulteriore peggioramento del tempo a partire dalla Sardegna e dai comparti tirrenici, per poi coinvolgere gran parte del Centro-Nord tra sabato e domenica.

Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti. ( iLMeteo)

In aggiornamento