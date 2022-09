Meteo: nuova settimana con correnti instabili. Ecco la previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Meteo: Ecco la nuova settimana con correnti instabili. Ecco la previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Con l'inizio della nuova settimana l'alta pressione, sempre più presente sull'Italia, mostrerà segnali d'invecchiamento, rendendo palesi alcune ferite al suo dominio. Già da lunedì infatti qualcosa inizia a muoversi con l'attacco di correnti più instabili. Scopriamo allora tutte le previsioni con gli ultimi aggiornamenti.

Come emerge dalle mappe meteo a nostra disposizione nel corso della giornata di lunedì 13 gennaio il passaggio di un vortice ciclonico al largo delle regioni ioniche provocherà un peggioramento del tempo con la possibilità di rovesci temporaleschi tra Salento, Calabria (ionica) e Sicilia orientale. Dalla sera è atteso qualche piovasco anche sulla Liguria.

Altrove tempo stabile e soleggiato con frequenti nebbie sulle pianure del Nord.

Martedì saranno ancora possibili delle deboli piogge sulle coste liguri ed in Sicilia. Sul resto dell'Italia invece un vasto campo anticiclonico guadagnerà sempre più terreno distendendosi per bene su tutto il territorio. Di fatto vivremo una condizioni di blocco atmosferico: ossia giornate fotocopia almeno fino a sabato 18 gennaio.

Non sono previste quindi precipitazioni e il cielo si manterrà sereno o al più poco nuvoloso ovunque con temperature massime in leggero aumento e sopra le medie di riferimento al Centro Sud. Sulla Liguria avremo il fenomeno della Maccaja (aria più mite che scorre su un mare freddo creando una copertura nuvolosa diffusa) con qualche piovasco durante il giorno. Discorso diverso al Nord dove farà piuttosto freddo, a causa delle nebbie infatti avremo valori termici piuttosto bassi e prossimi agli zero gradi anche di giorno.

Una possibile svolta è attesa nel corso del prossimo weekend quando l'abbassamento di latitudine di un fronte instabile in discesa dal Nord Europa potrebbe interessare anche l'Italia. Per i dettagli è ancora troppo presto ma non sono da escludere delle sorprese con il ritorno della neve fino a quota molto basse. Avremo modo di riparlarne con i prossimi aggiornamenti, non resta che seguire passo passo l'evoluzione. Notizia segnalata da (iLMeteo)