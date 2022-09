Meteo: Esodo maltempo viaggia da Nord a Sud, temporali e grandinate. Ecco il Bollettino

Meteo: maltempo in atto, temporali e grandinate in viaggio da Nord a Sud. Evoluzione prossime ore

Come previsto l'atmosfera non ha deluso le attese. L'anticiclone delle Azzorre ha subito un'evidente sconfitta contro un vortice di bassa pressione attualmente sui vicini Balcani e responsabile di un rapido peggioramento delle condizioni atmosferiche. La nostra meteo cronaca diretta infatti, segue con la solita ed impeccabile attenzione la fase di forte instabilità già in atto in queste ore su alcuni tratti delle regioni settentrionali ed in rapido movimento a quelle centrali. Rovesci temporaleschi e locali grandinate stanno infatti interessando il basso Piemonte, la Liguria Centrale, alcuni tratti compresi fra il basso Veneto, l'Emilia Centrale e la Romagna. In queste ore il tempo sta severamente peggiorando sul nord della Toscana e sui comparti centro-settentrionali marchigiani. Insomma, la fase di maltempo carica di temporali e grandinate è in viaggio da nord a sud. Vediamo dunque come evolverà la situazione nelle prossime ore di questo venerdì che si prospetta davvero assai agitato.

Mentre sui comparti settentrionali il quadro meteorologico comincerà a dare segnali di miglioramento, il tempo più capriccioso si sposterà molto rapidamente verso le regioni centro-meridionali. In mattinata ci attendiamo infatti frequenti rovesci anche temporaleschi dapprima su Toscana, Marche in veloce spostamento verso il Lazio con rischio temporali anche forti su Roma. Dal primo pomeriggio forte maltempo ancora sul Lazio, Umbria , in spostamento verso sera su Abruzzo, Molise fino ai settori centro-settentrionali della Puglia.

Andranno meglio invece le cose sulle due Isole Maggiori, sulla Calabria e il Salento dove il venerdì trascorrerà all'insegna della moderata variabilità in un contesto comunque molto asciutto.

Scatta l'allerta gialla della protezione civile:

Sulla base delle previsioni e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di venerdì 29 Maggio, un avviso di allerta gialla per ordinaria criticita' e rischio temporali per le seguenti regioni: Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Basilicata.

Vi ricordiamo che il bollettino di Criticità Nazionale e delle allerte meteo è consultabile direttamente all'interno del sito della Protezione Civile. (iLMeteo)