Meteo: Farà Sempre più Caldo, fino a 35°C! Poi piogge e temporali. Il dettaglio con previsioni

Un vortice ciclonico è in rapido spostamento verso le Isole Baleari e, di conseguenza, il nostro Paese gode di un generale miglioramento sul fronte meteorologico, con le temperature destinate a salire rapidamente. Si tratterà tuttavia di una effimera tregua in quanto, nei prossimi giorni, il vortice è destinato a prendere nuova energia e a riportare nubi, piogge e temporali su mezza Italia.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci aspetto sul fronte meteorologico fino a venerdì 11 settembre.

Mercoledì, quando avremo un ampio soleggiamento praticamente ovunque, salvo per qualche addensamento, in genere innocuo, sulla Sardegna e al Nordovest, specie sulla Liguria.

Tra Mercoledì e Giovedì, inoltre, le temperature faranno registrare una lieve ed ulteriore aumento. Arriveremo a toccare punte di 34°C a Firenze e fino a 35°C su parte del Sud, specie su Puglia e zone interne della Sicilia.

Giovedì 10, tuttavia, l'area ciclonica troverà quella nuova linfa che gli permetterà di avvicinarsi alla Sardegna, ma con l'intento di riportare il brutto tempo anche in altre zone del nostro Paese.

Sotto osservazione sarà proprio l'Isola, dove avremo il più elevato rischio di fenomeni. Un moderato peggioramento è atteso, peraltro, anche al Nordovest, sull'arco alpino centro-occidentale e su alcuni tratti appenninici del Centro. Su tutte queste aree potranno attivarsi rovesci, localmente a carattere temporalesco.



Questo ritorno a un tempo instabile ci accompagnerà pure per la giornata di venerdì 11 e saranno sempre le due Isole maggiori ed il Nordovest a subirne le maggiori conseguenze, con tante nubi, rovesci e qualche temporale. Nelle ore più calde alcuni fenomeni temporaleschi potranno nuovamente colpire i rilievi appenninici centrali. Su queste aree avvertiremo un nuovo, seppur temporaneo, calo termico.

Andranno meglio le cose sul resto del Paese dove, oltre a un tempo discreto, il clima si manterrà a tratti caldo per la stagione con temperature estive.

Infine, nel corso del weekend, il vortice ciclonico andrà gradualmente perdendo di energia, ma sarà ancora capace di portare qualche residuo disturbo. (iLMeteo)