Meteo: forti venti e impetuosi temporali in molte Regioni. Ecco l’evoluzione con previsioni

In queste ore l'Italia sta già facendo i conti con un'atmosfera assai turbolenta. Piogge e qualche temporale infatti si registrano su molte regioni del Paese. Segnaliamo rovesci di pioggia su alcuni tratti del Nord come sul Levante ligure, l'alta Toscana, i settori centrali dell'Emilia. Altre piogge cadono su parte del settore alpino e prealpino e sul Friuli Venezia Giulia specie nelle aree del triestino e udinese.



Altri rovesci e temporali si segnalano sul nord della Sardegna, nelle aree interne del Lazio, sulle coste marchigiane e a scendere sui comparti est della Campania, in Abruzzo e sul nord della Puglia.

Insomma, ci sono dunque tutti presupposti per vivere una situazione non certo tranquilla sul fronte meteorologico. Anzi, nelle prossime ore, di pioggia ne cadrà ancora di più.

Vediamo nel dettaglio quali saranno nelle prossime ore le zone più a rischio e la tendenza fino a questa sera.

La fase di maltempo più evidente penalizzerà ancora tutto il Nordest con forti precipitazioni soprattutto sul Triveneto in particolare i rilievi. Rovesci su Levante ligure e piovaschi sparsi tra Lombardia ed Emilia.

Al Centro avremo tempo instabile in Toscana, Marche, Umbria con possibili abbondanti precipitazioni nel sud del Lazio. Ombrelli aperti anche in Sardegna.



Sulle regioni meridionali occhi puntati alla Campania dove, specialmente tra il pomeriggio e la sera, sono attesi forti precipitazioni con locali nubifragi fino alle zone di Napoli in movimento in serata verso i comparti tirrenici della Calabria. Proseguirà inoltre il tempo instabile nel sud della Toscana, su Umbria, Lazio, Sardegna, Sicilia, Basilicata, sui settori settentrionali della Puglia e gran parte del Triveneto.

Stante l'arrivo di venti molto freddi ed un conseguente calo termico, in serata arriveranno le prime importanti nevicate sulle Alpi fin sotto i 1000 metri di quota, con qualche spruzzata possibile sulle cime più alte dell'Appennino tosco-emiliano. Ma attenzione, la neve potrà inoltre scendere ulteriormente di quota nel corso del weekend sulle aree di confine.

Infine, attenzione ai forti venti, in particolare su tutto il versante occidentale del nostro Paese con possibili mareggiate.

Previsioni

Si sta aprendo una fase di maltempo pienamente autunnale sull'Italia che ci accompagnerà per i prossimi giorni.

Le condizioni meteo si manterranno piuttosto instabili anche all'inizio di una prossima settimana che, già da lunedì 28 settembre, vedrà altri temporali e nubifragi interessare buona parte delle regioni, con un clima via via più freddo.

Attenzione però, poi ci sarà un sorprendente ritorno.

Scopriamo subito tutti i dettagli con la previsione aggiornata giorno per giorno.

Partiamo con la nostra analisi dalla giornata di lunedì quando un vortice ciclonico posizionato sul basso Tirreno provocherà nuovi forti temporali su Campania, Basilicata, Calabria, Puglia (specie sul Salento), Sicilia ionica e su parte della Sardegna occidentale. Attenzione perché localmente non escludiamo la possibilità di veri e propri nubifragi con forti raffiche di vento e mareggiate lungo le coste più esposte.

Maggiori spazi soleggiati invece sul resto dell'Italia con residue precipitazioni solamente sull'arco alpino di confine.

Da martedì 29 il vortice si allontanerà definitivamente dalla nostra Penisola, verso i Balcani, sotto la spinta di una rinvigorita alta pressione. Per questo, a parte ultimi piovaschi su basso Lazio, Calabria e Sicilia, il sole tornerà a splendere su buona parte del territorio.

Anche le temperature ne troveranno beneficio e sono attese in leggero aumento, in particolare nei valori massimi, con punte diffusamente oltre i 22/23°C nelle principali città.



Copione simile per mercoledì 30, con tempo soleggiato e mite su praticamente tutta l'Italia, grazie ad un ulteriore rinforzo del campo anticiclonico. Dal pomeriggio però qualche piovasco potrebbe interessare i settori tirrenici.

Successivamente gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione vedono un ritorno del maltempo con l'ingresso di una perturbazione Atlantica a partire dalle regioni del Nord in grado di scatenare piogge e temporali. Poi le incertezze aumentano, ma sembrerebbe proprio che dovremo fare i conti nuovamente con un clima decisamente capriccioso e perturbato, vi terremo aggiornati... (iLMeteo)