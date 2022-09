Meteo: freddo polare con nubifragi intensi, il dettaglio con l’evoluzione e previsioni

Ore 11:30 - Prosegue la fase di maltempo che sta colpendo molte regioni d'Italia. Segnaliamo forti precipitazioni in atto soprattutto sul Nordest. Sotto intensi rovesci Trieste, Udine, l'area nord di Pordenone. In Veneto piove forte a Treviso e sulle zone intorno a Vittorio Veneto. Attenzione anche alla neve sui rilievi dove scende intorno ai 1000m di quota.

Prosegue a piovere in forma meno intensa anche su ovest Lombardia e per la precisione su Bresciano, Cremonese e poi su alcuni tratti dell'Emilia, piacentino, parmense e nel bolognese.

Al Centro sotto forti rovesci troviamo molte zone della Toscana ( Pistoia, Prato e Firenze). Anche nel Lazio registriamo rovesci e qualche temporale fino alle porte di Roma.

Situazione sempre tranquilla sul Nordovest fatta eccezione per alcuni tratti della Liguria di centro-Levante. Nonostante qualche rovescio segnalato nel casertano, sul resto del Sud la situazione si mantiene discreta e con parecchie schiarite soleggiate.

Ore 08:00: è ALLERTA METEO della PROTEZIONE CIVILE su ben 12 Regioni e per la precisione su Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, sull’intero territorio di Umbria, Marche, Lazio, Molise e Campania, su parte di Abruzzo e Sicilia, a causa di una forte perturbazione che già dalla scorsa notte ha portato forti piogge, temporali e Puntuali grandinate su alcune aree del Nord. Maggiormente colpite sono state la Liguria di centro-levante, l'Emilia occidentale, la Lombardia e po' tutto il Triveneto.

Da segnalare nella notte forti precipitazioni tra Genova e lo spezzino e poi ancora su piacentino, mantovano e cremonese. Intensi rovesci hanno colpito inoltre tutto l'arco alpino centro-orientale, molte aree del Veneto e del Friuli Venezia Giulia con temporali e qualche grandinata nelle zone intorno a Venezia come a Chioggia, nel triestino e nell'udinese.

Ha ripreso a cadere la neve sull'Arco alpino centro-orientale mediamente intorno ai 1100m di quota.

Vanno meglio le cose su alcuni tratti del Nordovest come a Milano e Torino ai margini del peggioramento.

EVOLUZIONE fino a SERA: nel corso della giornata il maltempo si andrà a concentrare sui comparti centrali ed orientali del Nord. Ancora a rischio di intense precipitazioni localmente temporalesche saranno dunque il Levante ligure, la Lombardia, l'Emilia Romagna e tutto il Triveneto. Nel pomeriggio particolarmente colpita sarà l'area più orientale del Veneto e il Friuli Venezia Giulia dove si prevedono precipitazioni molto intense localmente sotto forma di nubifragio specie nel veneziano e nel triestino.

Meglio invece andranno le cose sui comparti del Nordovest con tempo più asciutto sul Ponente ligure, Piemonte e parte della Valle d'Aosta.

Attenzione alla neve che potrà cadere sull'arco alpino anche a quote prossime ai 700/800m imbiancando località come Cortina d’Ampezzo, Dobbiaco, San Candido, San Martino di Castrozza, Sella Nevea, Livigno. Fiocchi sono attesi inoltre a Bormio e ad Auronzo di Cadore. Spruzzate di neve possibili sui crinali dell'Appennino emiliano come sulle cime dei monti Cusna, Cerreto e Cimone.

Ma il maltempo non risparmierà nemmeno il Centro e alcuni angoli del Sud. Soprattutto nella seconda parte della giornata, occhi puntati su Toscana, Umbria, Lazio con rischio temporali a Firenze e Roma. Piogge attese in Abruzzo. Al Sud sotto stretta osservazione sarà la Campania con intense piogge temporalesche attese nelle città di Napoli e Caserta. Tempo più asciutto a tranquillo invece sul resto del Sud con peggioramento in serata su alcune aree della Sicilia e sul Molise.



Ecco le Previsioni della prossima settimana

Nel corso della prossima settimana è previsto l'arrivo del primo FREDDO di stagione con le temperature che caleranno a picco su buona parte dell'Italia. E attenzione, non è finita qui, sulla nostra Penisola dovremo fare i conti con un doppio attaccato perturbato che porterà tante precipitazioni, anche sotto forma di nubifragi e, complice il calo termico, nevicate fino a bassa quota. Facciamo il punto della situazione scoprendo tutti i dettaglio giorno per giorno sulla base degli ultimi aggiornamenti.

Nel corso della giornata di lunedì 12 una massa d'aria molto fredda (per il periodo), in discesa direttamente dal Polo Nord, farà il suo ingresso perentorio nel cuore dell'Europa centrale. Successivamente, questa depressione si tufferà nel bacino del Mediterraneo, dando il via al primo attacco perturbato.

Non sono dunque da escludere dei fenomeni intensi e abbondanti, con cumulate di pioggia fino a 100 mm (100 litri per metro quadrato) in poco tempo: le regioni più a rischio saranno Lazio, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e soprattutto la Puglia dove sono attesi i fenomeni più estremi. Entro sera, peraltro, qualche piovasco potrà interessare Sardegna, Marche e Abruzzo. Le temperature sono destinate a subire una brusca diminuzione portandosi di diversi gradi sotto le medie per effetto di masse d'aria di origine polare in ingresso dai quadranti settentrionali. Da segnalare i fortissimi venti che soffieranno dai quadranti settentrionali su tutti i nostri mari con la possibilità di mareggiate lungo le coste più esposte.

Martedì 13 avremo le ultime piogge al Sud e sulla Sardegna, prima di una temporanea pausa asciutta che garantirà maggiori spazi soleggiati su buona parte dell'Italia. Farà piuttosto freddo al mattino, specie sulle pianure del Nord, dove non escludiamo le prime gelate nelle zone di campagna. In città come Milano, Torino, Bologna e Venezia attese temperature minime intorno ai 4-5°C.

NUOVA PERTURBAZIONE: dalla giornata di mercoledì 14 un ciclone ricolmo di aria instabile in discesa dal Nord Europa si approfondirà sui nostri mari, scatenando il secondo peggioramento del tempo, con il rischio di forti temporali e piogge intense dapprima sulle regioni settentrionali, poi in estensione a quelle del Centro e alla Sardegna: in questa fase attenzione massima dovrà essere rivolta soprattutto al versante tirrenico, con elevato rischio di rovesci temporaleschi anche sulla città di Roma.

Complice il calo delle temperature, tornerà anche la neve sull'arco alpino, con fiocchi fin sotto i 1200/1300 metri di quota. Località come Cortina d'Ampezzo (BL), Livigno (SO) e Canazei (TN) torneranno dunque ad imbiancarsi. Poche novità anche per giovedì 15 con condizioni meteo molto instabili su buona parte dell'Italia, non mancheranno piogge e temporali in particolare sulle regioni tirreniche e quelle del Nordest. Massima attenzione in particolare al Nord Est, dove a causa dei venti di Scirocco, tornerà il pericolo dell'acqua alta a Venezia con un'onda di marea prevista fino a 120 cm.

Anche il successivo weekend potrebbe risultare compromesso per l'arrivo dell'ennesimo vortice ciclonico di origine Atlantica, pronto a portare scompiglio sul nostro Paese. Di questo comunque avremo modo di riparlarne nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

