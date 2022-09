Meteo. Il regalo di Santa Lucia, ritorno di un tempo stabile. L’evoluzione con previsioni

Come da tradizione, Santa Lucia porterà i regali. Dal punto di vista meteorologico sarà in realtà uno il regalo che ci attende per l'ormai imminente giorno di festa. Ovvero il ritorno di un tempo stabile per gran parte d'Italia, grazie all'estensione di un anticiclone che, tuttavia, non riuscirà subito a dispensare una totale stabilità su tutte le regioni. Vediamo meglio nel dettaglio.

Domenica, pronti a scartare il dono portatoci da Santa Lucia. Per chi non lo sapesse, Lucia di Siracusa era una martire cristiana di inizio IV secolo durante la grande persecuzione voluta dall'Imperatore Diocleziano. È venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa che ne onorano la memoria proprio il 13 Dicembre.

Tornando al "pacco regalo", al suo interno troveremo una provvidenziale area di alta pressione che, coraggiosamente, sotto lo sferzare di venti di Tramontana e Maestrale, comincerà a scalzare dall'Italia la circolazione ciclonica che per tanti giorni ha tenuto in ostaggio molte regioni del Paese. Già dalla prima mattinata, infatti, si potranno apprezzare le sue positive intenzioni, quando al Nord e su gran parte delle regioni tirreniche del Centro i cieli torneranno ad essere sereni, salvo per la presenza di qualche nube di passaggio e per locali foschie sulla Val Padana. Ma il sole ci sarà!

Bisognerà invece portare solo un attimino di pazienza sul versante adriatico, al Sud e sul basso Tirreno dove potrebbero ancora verificarsi residue e sempre più isolate precipitazioni, anche a carattere temporalesco, specie in Sicilia. Anche su questi settori, tuttavia, il quadro meteorologico darà importanti segnali di miglioramento già tra il pomeriggio e la serata, preludio ad un inizio di settimana tranquillo per tutti.

Previsioni prossima settimana



Nel corso della prossima settimana il maltempo lascerà temporaneamente l'Italia, ma non saremo del tutto esenti da precipitazioni: lunedì passeremo una giornata senza piogge, ma subito dopo è atteso un nuovo guasto del tempo, in grado di provocare delle piogge, anche se non per tutti.

Facciamo quindi il punto della situazione, soprattutto per capire dove sono attese delle piogge.

Gli ultimi aggiornamenti a nostra disposizione confermano come, tra lunedì 14 e martedì 15 un campo di alta pressione si allungherà dal continente africano, abbracciando buona parte del bacino del Mediterraneo. Per questo motivo ci aspettiamo una maggiore stabilità atmosferica, con prevalenza di sole sulle nostre regioni, ma con tendenza ad un aumento della copertura nuvolosa già entro la serata di martedì. Da segnalare anche il possibile ritorno delle nebbie sulle pianure del Nord, nonché di gelate notturne e al primo mattino, con valori termici prossimi allo zero.

La nostra attenzione si sposta poi a mercoledì 16 quando un fronte atlantico darà il via all'ennesimo peggioramento, sia pure meno intenso, a partire dalle nostre regioni centro-settentrionali. Ombrelli a portata di mano su basso Piemonte, Liguria, Lombardia occidentale, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e sulle coste del Lazio.



Nel corso di giovedì 17 sarà ancora possibile qualche piovasco tra Umbria, Lazio e Marche, mentre altrove non mancheranno ampie schiarite, con valori termici oltre le medie specie al Sud e sulle due Isole maggiori, con punte massime fin verso i 15/17°C.

Venerdì 18 l'afflusso di correnti instabili provocherà la formazione di un vortice ciclonico che si approfondirà sul mar Mediterraneo, innescando di conseguenza precipitazioni su Sardegna, Sicilia, Liguria e basso Piemonte.



Entro sera qualche pioggia potrebbe arrivare anche in Campania e Puglia. Sarà il preludio a un successivo weekend piuttosto perturbato sulle regioni del Centro-Sud, con la possibilità di rovesci anche a carattere temporalesco decisamente fuori stagione. (iLMeteo)

IN AGGIORNAMANETO