Meteo: imminente ondata di caldo estivo, tratti rovente! L’evoluzione

Scoppia l'estate sul nostro Paese e la domenica si prepara a trascorrere piena di sole e con clima a tratti rovente.



Sarà una sorta di trionfo dell'alta pressione quanto ci mostrerà la seconda parte del weekend. Dopo un interminabile periodo caratterizzato dai capricci del meteo e da termometri ovviamente molto indecisi, ora la calda stabilità atmosferica avvolgerà praticamente tutta l'Italia.



Da una parte troviamo l'anticiclone africano con il suo carico di aria bollente, mentre dall'altra ecco quello delle Azzorre più propenso a portare un tipo di caldo meno opprimente. Entrambi tuttavia avranno un obiettivo in comunque e cioè quello di conquistare una buona fetta dell'area mediterranea e dunque anche il nostro Paese.



E' giunto dunque il momento di posare gli ombrelli, gli impermeabili e di lasciar spazio agli occhiali da sole, alle creme abbronzanti e a indumenti prettamente estivi.



La domenica ci regalerà un contesto meteorologico davvero stabile e tranquillo per gran parte del Paese fatta eccezione per qualche dispettosa nuvoletta pomeridiana che si ostinerà a disturbare parzialmente il soleggiamento sulle aree alpine di confine del Nordest e su alcuni tratti della dorsale appenninica centro-meridionale.



Altrove, come detto, il quadro meteorologico assumerà connotati prettamente estivi e questo non solo sul fronte meteo, ma anche su quello termico. Su alcuni angoli del Paese il caldo si farà addirittura rovente ed in particolare sulla Val Padana e su alcuni tratti del Centro.



A conti fatti il giorno di festa aprirà la strada ad una fase meteo-climatica sicuramente stabile e parecchio calda che ci accompagnerà anche con l'inizio della nuova settimana. Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento