Meteo: Irruzione artica con bufere di neve. I dettagli con previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole

Il meteo sembra finalmente voler assumere un aspetto più consono al periodo. La settimana infatti partirà in maniera alquanto strana con un caldo insolito, ma subito dopo ci sarà una violenta irruzione artica che ci riporterà la neve anche sotto forma di bufera. Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci riservano le previsioni per i prossimi giorni.

Lunedì e martedì l'anticiclone a matrice sub-tropicale pomperà aria calda riscaldando il clima su molte regioni. Le temperature infatti registreranno valori dai 18 ai 25°C su molte regioni italiane. Neanche il tempo si assaporare questo insolito anticipo di primavera che da martedì l'alta pressione presente sul nostro Paese muoverà il suo baricentro verso il mare del Nord attivando così la discesa di aria molto fredda di origine polare verso l'Italia che farà irruzione con venti via via più forti di Tramontana, Bora e Maestrale. In questo contento il tempo peggiorerà sul medio Adriatico con piogge, temporali, locali grandinate e nevicate che scenderanno di quota in serata.

Mercoledì 5 febbraio il maltempo, sospinto da forti venti di Tramontana, si accanirà ancora su Abruzzo, Molise, ma anche Puglia, Basilicata, rilievi campani e quelli Nordorientali della Sicilia. Ancora piogge, temporali e nevicate fino a quote collinari ovvero al di sopra dei 3-400 metri, localmente anche più in basso.

Sul resto del Paese il tempo si manterrà decisamente più tranquillo e ben soleggiato seppur in un conteso più rigido e ventoso. I venti infatti soffieranno forti di Tramontana su tutti i settori. Saranno ovviamente possibili alcune mareggiate sulle coste più esposte.

Da giovedì 6 l'impulso freddo ed instabile si allontanerà dall'Italia. Il tempo andrà rapidamente migliorando anche se continueranno ad affluire venti freddi che concentreranno la loro azione soprattutto sul medio e basso Adriatico e al Sud dove potrà attardarsi qualche timido disturbo sui rilievi calabresi e siciliani.

In seguito l'alta pressione potrebbe tornare ad avvolgere il nostro Paese anche se nel corso del successivo fine settimana pare probabile un nuovo abbassamento del flusso umido atlantico con il ritorno a condizioni di tempo più incerto al Nord e sull'area tirrenica. Notizia segnalata da (iLMeteo)