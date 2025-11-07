Meteo Italia: doppio vortice mediterraneo tra venerdì e weekend, maltempo in arrivo al Centro-Sud

Tempo di lettura: ~3 min

Previste piogge, temporali e calo delle temperature: ecco le regioni più colpite

Due vortici mediterranei puntano l’Italia tra venerdì e il weekend, portando un peggioramento diffuso del tempo su molte regioni, in particolare quelle centro-meridionali. Dopo giorni di relativa stabilità garantiti dall’anticiclone, la situazione è destinata a cambiare con l’arrivo di piogge, rovesci e locali temporali.

Venerdì: prime piogge su Sardegna e Sicilia

L’anticiclone verrà indebolito da un vortice depressionario proveniente dall’Atlantico che, transitando dal Golfo del Leone, raggiungerà la Sardegna già nelle prime ore del mattino. Sono attesi rovesci e temporali, in rapida estensione alla Sicilia, dove i fenomeni potranno risultare anche intensi, con rischio di nubifragi locali.

Nel corso della giornata il maltempo raggiungerà anche il Sud peninsulare, con piogge su Calabria, Campania, Basilicata e Puglia, oltre che sul basso Lazio.

Sulla Toscana e sulla Liguria di Ponente si prevedono piogge deboli e nevicate sulle Alpi Marittime oltre i 1400-1600 metri. Più stabile il tempo al Centro-Nord, ancora parzialmente protetto dall’alta pressione.

Sabato: perturbazione in transito al Centro-Sud

Nel corso della giornata il vortice si sposterà verso il Sud Italia, portando piogge intermittenti e rovesci su Campania, Basilicata e Puglia, con estensione verso il medio Adriatico.

Sole prevalente invece al Nord, sul medio-alto Tirreno e sulla Sicilia, dove si prevede un temporaneo miglioramento.

Nel pomeriggio-sera, però, un nuovo vortice in arrivo dalla Francia determinerà un nuovo peggioramento in Sardegna, con precipitazioni destinate a estendersi domenica anche al Centro-Sud.

Domenica: piogge su Adriatiche e Tirreniche, migliora in Sardegna

Le aree più colpite saranno le regioni adriatiche (dalle Marche alla Puglia) e le tirreniche meridionali (dal basso Lazio alla Calabria).

La Sardegna andrà verso un miglioramento già dal mattino, mentre al Nord continueranno a prevalere condizioni di stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature in calo e poi lieve ripresa nel weekend

Le temperature subiranno una diminuzione soprattutto al Nord-Ovest e in Sardegna già da venerdì, estendendosi al Centro-Sud sabato.

Nel weekend è previsto un lieve aumento dei valori minimi, specie nelle ore notturne e sulle regioni meridionali.

Prossima settimana: residui fenomeni e ritorno dell’anticiclone

Da lunedì la perturbazione si sposterà gradualmente verso i Balcani, lasciando spazio a una rimonta anticiclonica sull’Italia, con tempo stabile e soleggiato su gran parte del Paese.

Tuttavia, nelle ore più fredde potranno formarsi foschie e nebbie sulla Val Padana e sulle pianure del Centro, tipiche dei periodi autunnali.

Entro metà settimana, l’approfondimento di una saccatura atlantica tra Regno Unito e Penisola Iberica potrebbe rafforzare ulteriormente l’anticiclone sul Mediterraneo, con correnti miti di origine subtropicale e clima più dolce per il periodo.

Tendenza meteo: stabilità fino a metà mese, poi possibile nuovo cambiamento

La fase stabile potrebbe durare fino alla seconda metà della prossima settimana, quando la depressione atlantica potrebbe avvicinarsi all’Europa occidentale, favorendo un nuovo peggioramento del tempo.

La tendenza resta tuttavia incerta: saranno necessari ulteriori aggiornamenti per confermare la traiettoria dei sistemi perturbati.