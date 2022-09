Meteo: Natale e Santo Stefano. Ecco tutti i dettagli con Previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Siamo entrati nella settimana che ci condurrà alle festività di Natale E Santo Stefano. La Previsione Aggiornata Propende Per Un'alta Pressione invadente, solamente con qualche insidia perturbata su alcuni settori.

Scopriamo subito allora cosa aspettarci con l'ultimo e definitivo aggiornamento.

Dall'analisi delle carte meteo a nostra disposizione, possiamo vedere come proprio tra la Vigilia e il giorno di Natale un vasto campo di alta pressione guadagnerà ulteriormente terreno, espandendosi su buona parte del bacino del Mediterraneo: per questo motivo ci aspettiamo un tempo stabile da Nord a Sud, salvo per qualche residuo fenomeno sul basso Tirreno.

Le temperature saranno abbastanza miti: la massa d'aria in arrivo è infatti di matrice africana e provocherà valori decisamente oltre le medie climatiche attese per questo periodo. Ci attendono quindi un Natale e un Santo Stefano insoliti (anche se ultimamente ci siamo abituati), con il sole prevalente e con temperature massime fin verso i 15°C sulle regioni centro-meridionali.

Da segnalare soltanto la possibilità di qualche trappola di pioggia sulla Calabria (proprio a Natale) e sul messinese.

Successivamente resta in piedi l'ipotesi di un'ondata di freddo in discesa dalla Russia su parte dell'Europa orientale, con effetti anche sull'Italia. Insomma, l'Inverno potrebbe tornare a fare la voce grossa, ma solamente dopo le feste natalizie.

Non ci resta che seguire passo passo l'evoluzione con i prossimi aggiornamenti.

Notizia segnalata da (iLMeteo)