Meteo: Oggi perturbazione con piogge e nevicate. Il dettaglio con l’evoluzione e previsioni

Una perturbazione atlantica sta attraversando il nostro Paese e nelle prossime ore continuerà a dispensare piogge e nevicate. Vediamo quali saranno le regioni maggiormente interessante fino a questa sera.



Nel corso della mattinata piogge sparse bagneranno alcuni tratti del Nord, ma soprattutto le aree più occidentali ed in particolare la bassa Lombardia, il Piemonte e la Liguria. Sono attese inoltre nevicate sui rilievi alpini centro-occidentali a quote mediamente prossime ai 1400/1500m. Deboli piogge potranno interessare inoltre l'Emilia e la parte occidentale del Veneto ma in graduale fase di esaurimento. Col passare delle ore infatti, il brutto tempo si estenderà anche alla Sardegna,la Sicilia e l'area ionica della Calabria.



Tra il pomeriggio e la sera, saranno proprio le due isole Maggiori e la Calabria ionica le zone dove risulterà più elevato il rischio di pioggia con anche qualche isolato temporale, mentre si andranno esaurendo i fenomeni al Nordovest, fatta eccezione per la Liguria di Centro-Levante dove piogge deboli ed intermittenti potranno proseguire fine a termine giornata.

Ma ci sarà anche una bella porzione d'Italia dove nonostante un'atmosfera spesso grigia e umidiccia, il rischio di pioggia si manterrà decisamente più basso come il caso del Nordest, gran parte del Centro e le restanti regioni del Sud.

Poche saranno le novità sul fronte delle temperature. Vista la persistenza delle correnti relativamente miti orientate dai quadranti meridionali, il clima si manterrà addirittura mite per la stagione specie laddove le nubi non saranno in grado di portare la pioggia.

In seguito, con l'inizio della nuova settimana, la perturbazione si allontanerà dal nostro Paese lasciando dietro di se qualche modesto strascico ad appannaggio delle estreme regioni meridionali.



Previsioni da lunedì 21

Partiamo con la nostra analisi da lunedì 21, quando, a causa del passaggio di correnti instabili ci aspettiamo rovesci, anche a carattere temporalesco, in particolare sui settori ionici del Sud e sulla Sicilia. Clima molto grigio e nebbioso al Nord dove, nel corso della giornata non escludiamo qualche piovasco su Liguria, Lombardia ed Emilia Occidentale. Possibili nevicate potranno interessare l'arco alpino centro occidentale, con fiocchi solamente al di sopra dei 1300/1400 metri di quota.



Martedì 22 avremo residui piovaschi tra Liguria di levante e alta Toscana, mentre sul resto dell'Italia ecco che si completerà la rimonta di un timido ed effimero anticiclone che garantirà maggiori spazi soleggiati e temperature massime oltre le medie del periodo. Grazie alla maggior stabilità atmosferica e l'assenza di venti torneranno anche le nebbie nelle valli interne del Centro e sulle pianure del Nord.



Inizialmente poche novità anche per la giornata di mercoledì 23, con prevalenza di cielo sereno o al più poco nuvoloso su buona parte delle regioni. Ma attenzione, già dalla tarda mattinata ci aspettiamo i primi cedimenti nel campo di alta pressione, a partire dal Nordovest con l'arrivo delle nubi e con le prime piogge su Liguria, Piemonte, Lombardia e alta Toscana.

Tutto ciò sarà il preludio a un più marcato peggioramento atteso per Natale. (iLMeteo)



In aggiornamento