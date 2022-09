Meteo: Pericoloso Ciclone con Temporali e Neve Ecco l'evoluzione

Occhi puntati su un pericoloso ciclone che in queste ore dai comparti ionici si sta spostando verso quelli tirrenici, pronto a provocare una fase di maltempo piuttosto incisiva con forti rovesci, temporali e neve fino in pianura. La nostra meteo cronaca diretta segnala in queste ore precipitazioni sparse su gran parte del Sud specie sull'area meridionale della Calabria dove sono in atto locali temporali. Altra pioggia sta cadendo su molte zone del Centro, dal Lazio, all'Umbria, alla Toscana e su alcuni tratti del versante adriatico. Sta scendendo inoltre le neve sulle zone appenniniche centrali a quote medie.

I fiocchi bianchi stanno cadendo altresì su alcune zone del Nord, soprattutto in Emilia dove hanno raggiunto sotto forma di nevischio le zone di pianura del modenese e del reggiano mentre cade in forma più decisa sull'area appenninica tosco-emiliana. Sta peggiorando comunque il meteo su tutto il Nord-Est con piovaschi tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto con qualche nevicata sui rilievi e vento di Bora forte.

Insomma, abbiamo tutti gli ingredienti per una fase di deciso maltempo che ci interesserà ulteriormente nelle prossime ore. Vediamo dunque l'evoluzione più nel dettaglio fino a venerdì.

Nel corso della mattinata attenzione ancora alla possibilità di nevicate fino in pianura sull'Emilia e sul basso Piemonte. Sul resto delle regioni settentrionali si avranno un po' di piogge sparse, ma in un contesto di brutto tempo da debole a moderato.

Sarà più severo invece il maltempo al Centro-Sud dove forti rovesci e temporali colpiranno dapprima l'area ionica per poi concentrare i loro effetti sul versante adriatico specie tra Marche ed Abruzzo. Nevicate copiose sono attese sui rilievi appenninici seppur a quote via via sempre più alte.

Il quadro meteorologico non farà registrare grossi cambiamenti nemmeno in serata salvo una graduale attenuazione delle precipitazioni al Nord. Notizia segnalata da (iLMeteo)