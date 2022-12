Meteo: Vigilia, Natale e Santo Stefano, l'aggiornamento ecco il Weekend Natalizio. Siamo entrati nella settimana che ci condurrà al weekend di Natale e poi a Santo Stefano. L'ultimo aggiornamento dei Centri di Calcolo, appena arrivato, è a dir poco sorprendente, con effetti su tante regioni tra la Vigilia (Sabato 24) e Natale (Domenica 25 Dicembre).

Dall'analisi delle carte a nostra disposizione emerge come proprio tra la Vigilia e il giorno di Natale un vasto campo di alta pressione guadagnerà ulteriormente terreno, espandendosi su buona parte del bacino del Mediterraneo: per questo motivo ci aspettiamo un tempo stabile da Nord a Sud, salvo per qualche isolato fenomeno sul basso Tirreno. Qui sotto possiamo vedere l'area di alta pressione che conquisterà anche l'Italia proprio nel fine settimana di Natale.

Le temperature saranno abbastanza miti: la massa d'aria in arrivo è infatti di matrice africana e provocherà valori decisamente oltre le medie climatiche attese per questo periodo. Ci attendono quindi un Natale e un Santo Stefano insoliti (anche se ultimamente ci siamo ormai abituati), con sole prevalente e con temperature massime fin verso i 15/19°C sulle regioni centro-meridionali. Qualche grado in meno al Nord, ma sempre con valori massimi di tutto rispetto, diciamo intorno agli 8/12°C, salvo dove si formeranno dei banchi di nebbia, possibili soprattutto sulle basse pianure.

Successivamente prende piede l'ipotesi di un'ondata di freddo in discesa dalla Russia su buona parte dell'Europa, con effetti anche sull'Italia. Insomma, l'Inverno potrebbe tornare a fare la voce grossa, ma solamente dopo Santo Stefano. (iLMeteo)

